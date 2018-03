Így tölti Erzsébet királynő a húsvéti ünnepeket

Az uralkodó naptára kivételesen nincs teljesen betáblázva.

Már csak pár nap és itt a húsvét, ami hazánkban egyenlő a tojásfestéssel, a locsolkodással, a vendégvárással, a sonkával és tojással rogyásig megrakott asztalokkal. A briteknél ilyenkor hagyományosan tojáskeresésre viszik a szülők a gyerekeiket, majd az egész család összegyűlik egy finom ebédre, ahol mentaszószos sült bárány a hagyományos menü.

Erzsébet királynő vidéken, családjával tölti az ünnepet. Fotó: Getty Images

A királyi családban sem sokban térnek el a hagyományok, Erzsébet királynő férjével, Fülöp herceggel, gyermekeivel, Vilmos herceggel és Katalin hercegnővel, és másik két unokájával, Beatrix és Eugénia hercegnővel a Windsori kastélyban tölti az ünnepeket. Húsvétvasárnap az uralkodó a Szent György kápolnában tartott misén vesz majd részt, ott ahol, Harry herceg és Meghan Markle május 19-én egybekel majd.

A hagyományok szerint ezután a helyi gyerekek egy csokor virággal köszöntik Erzsébetet.

Ami pedig az ünnep kicsiket mulattató részét érinti, a királynő három tojásvadászatot is “tart”, egyet a Királyi istállóknál a Buckingham palotában, egyet a skóciai Holyroodhouse-palotában, és persze egyet a Windsori kastélyban, melyen talán dédunokái, György is Sarolta is részt vesz majd.