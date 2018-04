Még a lagzi előtt viaszba öntik Meghan Markle-t

Az amerikai színésznő is fennmarad az örökkévalóságnak.

Meghan Markle viaszból is elkészül – jelentette be a New York-i Madame Tussauds múzeum, de a londoni rajongóknak sem kell csüggedniük, egy másolat ott is csatlakozik majd a család többi tagjához.

Meghan Markle. Fotó: Wire Image

Az életnagyságú szobor, Harry herceg, Vilmos herceg és Katalin hercegné mellé kerül, melyre nem is kell túl sokat várni, mivel a munkálatokat már meg is kezdték, a május 19-i esküvő előtt leleplezik majd a műalkotásokat. A múzeum egyelőre titokban tarja, hogy az amerikai színésznő melyik elegáns ruhadarabjának másolatában pózol majd.

A jegyes pár esküvőjére már a napokban ki is küldték a meghívókat. Harry és Meghan hatszáz vendéget hívott meg, de a listán szereplő neveket egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A menyegzőt a London nyugati határában fekvő Windsor ősi királyi rezidenciájának Szent György-kápolnájában tartják, ahol Justin Welby canterburyi érsek adja össze őket.

Harry herceg és menyasszonya. Fotó: Getty Images

A pár azután visszatér a Windsori kastélyba, ahol a St George’s Hallban rendezett elegáns parti után, Harry édesapja, Károly tart majd a párnak és a legközelebbi családtagoknak egy esti fogadást.