Ezzel leállíthatjuk a Facebookon a ránk leső alkalmazásokat

Természetesen szó nincs arról, hogy minden alkalmazás kárt okozna, amelyik követi a tevékenységünket a Facebookon.

Mégis, a Cambridge Analytica hírhedt ügyeitől egészen a Dylan McKay fejlesztő által kirobbantott botrányig már aggályos a dolog: McKay legutóbb éppenséggel azt mutatta ki, hogy az androidos felhasználók telefonálásairól és SMS-eiről évekre visszamenően tud a Facebook. Még azon partnerek neveiről, telefonszámairól, beszélgetéseink hosszáról is adatbázist épít, akik nincsenek regisztrálva a közösségi oldalon.

Downloaded my facebook data as a ZIP file

Somehow it has my entire call history with my partner’s mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD

— Dylan McKay (@dylanmckaynz) 2018. március 21.