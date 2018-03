A 2000-es évek kedvenc hollywoodi szívtiprójára rá sem lehet ismerni

A 49 éves Brendan Fraser csak árnyéka régi önmagának.

Hollywood már egy jó ideje mellőzi a Bájkeverő, Az őserdő hőse és az első Múmia-filmek sztárját, Brendan Frasert, aki részben emiatt már nem is tartja karban testét, kockás hasa már régen a múlté. A sztár egy tavalyi interjúban vallotta be, hogy szerepeire ráment egy időre az egészsége.

Az állandó hízás vagy éppen fogyás miatt, és a mozivásznon is jól mutató izmos felsőtestért túlerőltette magát, ami miatt két éven át ki és be járt a kórházba. Kétszer műtötték a csigolyáját, a térdét is operálták, és a hangszálait is rendbe kellett hozatnia.

Brendan azóta már visszatért a képernyőre, szerepelt A viszony és a Bizalom című sorozatban, már kockás has nélkül. És hogy hogyan is fest a színész napjainkban?

A 49 éves sztárt Barbadoson kapták lencsevégre pocakosan és erősen megritkult frizurával. Hát igen, az örök fiatalság forrását még senki sem találta meg…