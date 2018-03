Justin Bieber ezzel a gyönyörű lánnyal feledteti Selena Gomezt

Selena Gomez és Justin Bieber hivatalosan is szünetelteik kapcsolatukat (megint), és úgy tűnik Justin már tovább is lépett. A napokban Baskin Champion, a Sports Illustrated egyik modelljének oldalán látták egy Craig David koncerten, Kaliforniában. Állítások szerint Justin az egész show alatt a karjaiban tartotta a hölgyet.

Mindeközben, Selena élvezi az életet, most éppen egy jachton pihen barátaival Ausztráliában és teljes mértékben hidegen hagyja, hogy a lapok kikerekedett alakjával foglalkoznak.

Selena Gomez in Black and Orange Bikini on a luxury boat in Sydney Harbour pic.twitter.com/qwQmleJ4ZG

— Street Styles (@faroutly) 2018. március 19.