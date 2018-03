A Szívek szállodája sztárja új oldaláról mutatkozik be

Lauren Graham íróként sem mindennapi tehetség!

Lehet, hogy nem jön ki több Szívek szállodája rész a közeljövőben, de Lauren Graham nem tűnik el a közönség elől.

Lauren Graham. Fotó: Getty Images

Új könyve, az In Conclusion, Don’t Worry About It a következő hónapban kerül ki a boltok polcaira. A kötet egy esszé, amiben tanácsokat ad azoknak, akik valamilyen nagyobb mérföldkő előtt állnak, és arról is szól, hogy hogyan maradj őszinte önmagadhoz.

„Bármilyen utat is válassz, bármilyen karrier mellett is döntesz, fontos az, hogy találj örömet abban, amit csinálsz, főleg azokban a helyzetekben, amikor úgy tűnik, hogy az öröm magától nem találna meg.”

Nem mellesleg az illusztrációt is maga Lauren készítette el könyvéhez, mely a Talking as Fast as I Can: From Gilmore Girls to Gilmore Girls (and Everything in Between) és a Someday, Someday, Maybe: A Novel után a harmadik.