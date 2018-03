Izgalmas együttműködést jelentett be a Samsung és a Szépművészeti

Technológiából művészet, művészetből technológia lesz a The Frame-ben.

A Szépművészeti Múzeum 73 év után ismét látogatható Román Csarnokában április 2-ig a Samsung The Frame készülékein tekinthetik meg az érdeklődők a Szépművészeti Múzeum gyűjteményének 5 világhírű alkotását.

A The Frame most először látható élőben Magyarországon.

A koreai óriásvállalat különleges készülékeiben elmosódnak a művészet és a technológia határai.

A The Frame Art Store-on keresztül a felhasználók a világ legjelentősebb galériáinak több száz jól ismert festményéhez férhetnek hozzá és ezekből választhatják ki, hogy mely műalkotás(oka)t szeretnék a televíziójuk segítségével viszontlátni a nappalijuk falán.

A megoldás ugyanakkor személyre is szabható, a My Collection funkcióval a saját fotók és képek is megjeleníthetők a kijelzőn, ilyenkor keretként szolgál a tévékészülék. Amikor a The Frame be van kapcsolva, prémium minőségű UHD képminőségben szolgáltatja a tartalmakat, aktív használaton kívül pedig a fal és a lakás ékévé válik.

A készülék fényérzékelő szenzora a külső fényviszonyokhoz igazítja a színtónust és a fényerőt, így a megjelenített műalkotások és a fotók napszaktól függetlenül teljes pompájukban csodálhatók meg.

Olyan, akár a képkeret, az úgynevezett Észrevétlen Csatlakozás vezetéknek köszönhetően ugyanis nem lógnak ki belőle éktelen kábelek és vezetékek, a tökéletesen illeszkedő falikonzol pedig biztosítja, hogy a készülék a falra simuljon. Ugyanakkor nem csupán a falon, de különálló elemként is megállja a helyét, a festőállványokat idéző Studio Stand állványra helyezve letisztult, egyedi galériát varázsolhatunk a nappalinkból.

A művészeti kompozíciókat személyre szabható kiegészítői teszik teljessé: a négyféle (fekete, fehér, tölgy- és diófa) kerettel a felhasználók a saját ízlésük és a lakásuk stílusa szerint formálhatják a The Frame-et.

A Szépművészeti Múzeummal való együttműködés keretében áprilisig az alábbi hat, a Múzeum gyűjteményéből származó festményt tekinthetik meg a kiállított THE FRAME készülékeken a Román Csarnokba látogatók:

1. Bogdány Jakab: Gyümölcscsendélet papagájokkal és fehér kakaduval

Készült: 1710-es évek/olaj,vászon /leltári szám: 3681

Gyűjtemény: Szépművészeti Múzeum Budapest

2. Id. Hans Holbein: Mária halála

Készült: 1491 körül/olaj,tölgyfa / leltári szám: 4086

Gyűjtemény: Szépművészeti Múzeum Budapest

3. Claude Lorrain: Villa a római Campagnán

Készült: 1646–1647 körül/olaj, vászon / leltári szám: 708

Gyűjtemény: Szépművészeti Múzeum Budapest

4. Diego Rodríguez de Silva Y Velázquez: Étkezők

Készült: 1618-1619 körül/olaj, vászon / leltári szám: 3820

Gyűjtemény: Szépművészeti Múzeum Budapest

5. Bernardo Belotto: A Piazza della Signoria Firenzében

Készült: 1740/olaj, vászon / leltári szám: 645

Gyűjtemény: Szépművészeti Múzeum Budapest

Sikeres folytatás esetén áprilistól a Szépművészeti Múzeum műremekei, köztük Bogdány Jakab: Gyümölcscsendélet papagájokkal és fehér kakaduval című műve is bekerülhet a The Frame képtárába, ezáltal világszinten számos művészetkedvelő otthonába juthat el.