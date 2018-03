Kár, hogy klón, akár kitűnő lehetne az új Oppo mobil

Már imamalomként ismételjük az érthetetlent, hogy miért kell annyi, jobb sorsra érdemes androidos mobilnak szolgaian másolni az iPhone X (ráadásul sikertelen) notch-át, azt az éktelen betüremkedést a kijelző tetejébe, s miután a Huawei háromkamerás mobilja is ezzel jött elő, most itt az Oppo új készüléke is.

Ami az iPhone X-nél csak egyszerűen félresikeredett, az androidok esetében még fölösleges is, mert esetükben a zavaró benyúlás többnyire nem tartalmaz semmilyen hardverelemet, ami indokolná a másolást.

Az Oppo a Twitteren tette közzé (egyébként Indiában startoló) új készülékének, az F7-esnek az adatait.

1/2 Make way for the brilliant and bold #OPPOF7 that is equipped with an awesome Super Full Screen for the ultimate viewing experience, that will leave you mesmerized! pic.twitter.com/4iKeS7dz3d

— OPPO Mobile India (@oppomobileindia) 2018. március 12.