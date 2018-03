Justin Theroux egy 25 éves művészre cserélte Jennifer Anistont

A színésznő exe nem vesztegeti az idejét, szakításuk után három hónappal, már ismét foglalt.

Jennifer Aniston és Justin Theroux Valentin-nap után jelentette be különválását. A pár akkor már két hónapja külön élt, ami senkinek sem tűnt fel, hiszen Justin munkája miatt gyakran tartózkodott New York-i lakásában, Jennifer pedig Los Angeles-i házunkban maradt, ahogyan az elmúlt években is ez volt a felállás.

Justin Theroux és Jennifer Aniston éppen válnak. Fotó: Sipa USA

Nagy volt köztük a távolság és egyikük sem akart költözni, életvitelüket nem tudták összeegyeztetni, és végül Justin döntött úgy, hogy véget vet a kapcsolatnak. Az azonban egészen meglepő, hogy a színész már meg is találta, ki tölthetné be szívében az űrt. A hölgy a Star magazin szerint nem más, mint a 25 éves fotóművész, Petra Collins.

Petra Collins a színész új kiszemeltje, akivel vélhetően egy New York-i kiállításon találkozott. Fotó: Getty Images

Justin állítólag teljesen belehabarodott a fiatal lányba, akivel meghitt vacsora randikon vesz részt, mióta hivatalosan is bejelentette válását. Theroux a múlt hónapban egy közös fotót is feltöltött Petrával Instagramjára, melyen leginkább csak a közös barátjuk, Adam Selman tervezte pólók láthatóak.

@justintheroux által megosztott bejegyzés, Febr 8., 2018, időpont: 7:14 (PST időzóna szerint)

A pletykák szerint Jennifer is tud a kapcsolatról, bár neki Justin bizonygatja, hogy csupán barátságról van szó, ő ezt persze nem hiszi el.