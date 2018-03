Dwayne Johnsonhoz még Jennifer Lopez sem ér fel

Hivatalosan is a Szikla a közösségi média császára.

Ismét a Szikla, azaz Dwayne Johnson lett a közösségi média első számú sztárja, letaszítva Jennifer Lopezt a képzeletbeli trónról. A Hollywood Reporter Top Actors’ Chart nevű toplistája a sztárok Facebook-, Instagram, Twitter-, YouTube- és Google Plus-aktivitását összesíti, és ennek alapján állítja fel a rangsort.

Dwayne Johnson a szelfi király. Fotó: FilmMagic

A folyton posztoló Johnson utoljára február 7-én volt No. 1., most megint ő lett az első. A diadalmas Szikla mögött így néz ki a tízes lista: Jennifer Lopez, Zendaya, Lupita Nyong’o, Kevin Hart, Dove Cameron, Gal Gadot, Will Smith, Finn Wolfhard, Chadwick Boseman. A mostani legnagyobb vesztes egyébként nem Lopez, hanem Milli Bobby Brown (a Netflixen futó Stranger Things sorozat sztárja), aki volt már első is, de most visszazuhant a 16. helyre.

Jennifer Lopez. Fotó: MTI/EPA

Johnsont hamarosan a Felhőkarcoló című akció-katasztrófafilmben láthatjuk, amelyben exkommandós biztonsági szakértőként próbálja kimenteni családját a világ legmagasabb épületéből amelyet terroristák gyújtottak fel.