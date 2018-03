Itt a bizonyíték, hogy Justin Timberlake a családja nélkül nem megy sehova

Nála egy tíz hónapos turné is közös program.

Justin Timberlake turnézni indult, ami pedig a legjobb az egészben, hogy felesége és kisfia is vele tartanak, hogy támogassák őt.

A 37 éves énekes Man of the Woods nevezetű turnéját kezdte el március 13-án, aminek az első megállója a kanadai Toronto. Hogy az utazás kezdetét megörökítsék, Justin egy családi képet is posztolt Instagramjára, melyen a repülőtéren áll Jessica Biellel, és közös fiukkal Silasszal, aki következő hónapban tölti be a harmadik életévét.

Justin várva várt lemezéről januárban így nyilatkozott: “Ezt az albumot a feleségem és a fiam ihlették, a családom, és persze ahogyan a korábbi albumaimat is, az, hogy honnan is jöttem. Igazán személyes lett.”