Török kori holttestek rejtélyére is fény derül Gyulán

Rendhagyó tárlatvezetés a Gyulai Várban és az Almásy-kastélyban, boszorkányperek mai szemmel, közvetlen találkozás Erkel Ferenccel, a Himnusz zeneszerzőjének szülőházában: néhány program a Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2018 első állomásáról.

Számtalan élmény várja Gyulán a látogatókat március második hétvégéjén, melynek záróprogramján megelevenedik a középkori várudvar: 16. századi zenével, liktárium kóstolóval, és harangkongatással múlathatják az időt a múzeumbarátok.

Március 10-én, szombaton már reggel 10 órától különleges forgataggal készül a Gyulai vár: a látogatók a nap folyamán a 16. századi udvar életébe pillanthatnak bele. Az „időutazás” folyamán működő kovácsműhelyben lehet ismerkedni a vasműves mesterség rejtelmeivel, de az udvar emellett benépesül a középkorban már tenyésztett, a várban is tartott haszonállatokkal. A vadászat és a madarak szerelmesei örömére 12 órától pedig solymászbemutató is lesz.

Aki pedig a Gyulai vár történelmével ismerkedne meg tüzetesebben, több rendhagyó tárlatvezetés közül is válogathat, hiszen Gyula város főépítésze fog mesélni a műemlékről, de lesz jelmezes történelmi séta is, mely által több kor hősei is megelevenednek. Iskolai csoportoknak és családoknak is remek elfoglaltsággal készül a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum: a Mesélő tárgyak című foglalkozáson a résztvevőknek ki kell választaniuk egy tárgyat és kitalálniuk, hogy milyen története lehet.

A gyulai Vár

A vár mellett az Erkel Ferenc Emlékház is gondoskodik délelőtti programról: tematikus tárlatvezetésen derül ki, hogy miért a zeneszerző alkotása nyert a Himnusz-pályázaton, s hogy milyen sakkfeladványokat készített Erkel, kora elsőszámú zeneszerzője. A szombati napon az Almásy-kastély is csatlakozik a programáradathoz, a Hétköznapok és ünnepek egy alföldi kastélyban című kiállítás tárlatvezetésein az épületben egykor lakott főurak életének színes világa mellett az őket kiszolgáló személyzet mindennapjaiba is bepillantást nyerhetnek a múzeumbarátok.

A kastély emellett délután is tele lesz élettel: török kori holttestek rejtélyére derül fény, Béres István, Gyula főépítésze itt is tart rendhagyó épületbejárást, és a vár közelmúltbéli régészeti feltárásának körülményeivel is lehetőség nyílik megismerkedni. 15 órától a született kisasszonyok készíthetnek tű- és illatpárnát különböző hímzéstechnikákkal, a gyerekekkel érkező múzeumbarátok pedig árnyszínházi előadáson vehetnek részt. A hátborzongató történetek szerelmeseinek ajánljuk a Sántáné a sátáné című előadást, ahol kiderül, hogy kik voltak a boszorkányok, s hogyan lehetett őket felismerni. Aki pedig szívesen

felfedezné Gyula különleges múltú épületeit, a kastély elől induló kultúrtörténeti sétán a helye, mely két időpontban is indul: 12 és 16 órától.

A Gyulai vár sokszínű forgataga a délután folyamán is folytatódik, ahol a művészetek kedvelői sem fognak unatkozni, ugyanis Kukár István művésztanár segítségével a középkori festészet képalkotási szabályaival ismerkedhetnek meg, 18 órától pedig ingyenes belépéssel és esti forgataggal vár mindenkit a középkori várudvar. A 16. századi zenéről az Ókörös Trió gondoskodik, de az udvarban marad többek között a Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület is, lesz kenyérlángos és liktárium kóstoló, s különleges Kápolnatárlat is. Az igazán bátrak a kápolna harangját is megkondíthatják a Gyulai vár hőseinek tiszteletére.