Ronda, de jó? Olcsó okostelefonok jönnek hosszú sorokban

Szürreális tanulsága a tegnap zárult MWC-nek, a mobilos világ 2018-as évnyitójának, hogy az egyik gyártó hibája pillanatok alatt mások erényévé válhat.

Miközben az iPhone X legtöbb ellenérzést kiváltott megoldása, a kijelző tetejébe lógó fekete notch, az Apple csúcskészüléke vélhető sikertelenségének talán legfőbb oka, egyre több olcsó androidos gyártó másolja ezt a betüremkedést.

Csak éppen nem 1000 dollárért kínálják a másolmányt, hanem – a legolcsóbbat – 40-ért.

Olyan is, mondhatnánk, de egyáltalán nem rosszak, viszont olcsón idézik fel minden idők legdrágább tömeggyártású telefonjának érzetét.

Kezdte a Leagoo S9, folytatta a horvát Noa N10, majd jött a Doogee V.

Nincs vége a listának, érkezett az

Oukitel U18

Blackview A30 (ő a 40 dolláros versenyző)

UleFone X

OtOt V5801

Ila X

Vernee M7

Wiko View 2 Pro

És akad már köztük ismert név is: az Asus Zenfone 5 szintén az iPhone X-et másolja.

Az eddigiekkel ellentétben csak pletyka – bár a The Verge oldalán is helyet kapott, a Ynet videójára hivatkozó hír –, hogy még az LG is majdnem beleszaladt egy notch-os OLED kijelzőjű készülék gyártásába. Ezt szuper Snapdragon 845-ös processzorral, 4GB ROM-mal és 64GB RAM-mal hozták volna ki, 3 000mAh-s akkumulátor társaságában.

A jól tájékozott Evan Blass azt magyarázta a VentureBeatnek, hogy a készüléket az utolsó pillanatban vonta vissza az LG.

This is interesting. Article/video from an Israeli journo at MWC showcasing the LG G7 (Neo). May be the device LG scrapped in favor of Judy. [h/t: @Hanan_haber]https://t.co/fNng7jw9As

— Evan Blass (@evleaks) 2018. február 28.