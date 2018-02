Pjongcsang után – az olimpia legemlékezetesebb pillanatai

ATM norvég csaj demo bjorgen

Orkán erejű szél és extrém hideg – így indult a phjongcshangi téli olimpia. A zord időjárás miatt már rögtön a második napon több versenyt is el kellett halasztani. A férfi lesiklás helyszínén több mint 70 kilométer per órás szél fújt, de az időjárás miatt elhalasztották például a sílövők és az óriás-műlesiklás néhány számát is.



A rendkívüli hideg szervezők dolgát sem könnyítette meg. A dél-koreai helyszíneken éjszakánként volt, hogy mínusz 20 fok alá süllyedt a hőmérséklet. Hasonló utoljára 1994-ben, Norvégiában volt. Ez lehetett az oka, hogy az extrém körülményeket a legjobban a norvég Marit Björgen bírta.

EPA/CHRISTIAN BRUNA

A sífutónő Phjongcshangban két számban is a dobogó legmagasabb fokára állhatott. Összesen nyolc ötkarikás aranyával így ő lett minden idők legeredményesebb téli olimpikonja.

Néhányan nem voltak ilyen szerencsések. A phjongcshangi téli olimpián vicces bakikból, látványos esésekből, és félresikerült versenyszámokból sem volt hiány. A játékok egyik legmegosztóbb indulója azonban a magyar színekben induló Swaney Elisabeth volt, aki trükkök bemutatása nélkül teljesítette a pályát a freestyle sízők félcső versenyében, és végül az utolsó, 24. helyen zárta a selejtezőt.

A magyar szurkolók azonban idén egy történelmi sikernek is örülhettek. A Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján Csaba és Knoch Viktor összeállítású rövid pályás gyorskorcsolyaváltó Phjongcshangban aranyérmet szerezett. Ezzel a téli olimpiák történetében először állhatott magyar versenyző a dobogó legfelső fokára.