Új példaképek születtek – ilyen jók még sosem voltunk téli olimpián

Minden idők legeredményesebb szereplését produkálta a magyar olimpiai csapat Phjongcshangban, egy közel 70 éves rekordot sikerült megdönteni, köszönhetően hazánk első aranyérmének is. De mi jön ezután?

Néhány napja nemcsak egy ország, hanem az egész világ megismerte négy fiatalember nevét: Burján Csabáét, Knoch Viktorét, Liu Shaoangét és Liu Shaolin Sándorét, akik vasárnap érkeztek haza, nyakukban Magyarország első téli olimpiai aranyérmeivel. Egyáltalán nem meglepő módon hatalmas tömeg fogadta őket a Gyakorló Jégcsarnokban, ahol Burján Csaba arról is beszélt: jó volna, ha a téli sportok a sikereiknek is köszönhetően végre nagyobb figyelmet kapnának.

A siker provokálja az utánpótlást is

Kiss Gergő háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a Nagy Sportágválasztó szóvivője az M1 Szemtől szembe című műsorában vasárnap kora este elmondta: az 1976-os győzelem után 24 évig nem nyert olimpiát magyar vízilabda-csapat. A fényes siker után aztán néhány év alatt megduplázódott a vízilabdázó gyerekek száma, a ’90-es évekhez képest pedig ma már négyszer-ötször annyi gyerek űzi a sportágat. Mint mondta, ehhez a sikereken túl hozzájárult a tao-rendszer és az uszodaépítések is.

A győztes magyar válogatott tagjai, Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor (b-j) a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 5000 méteres váltóversenyének ünnepélyes éremátadásán a phjongcshangi téli olimpián a Medals Plazában 2018. február 23-án. Ez Magyarország történetének első téli olimpiai elsősége, és 1980 óta az első dobogós helyezése. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Hencsei Pál olimpiatörténész szerint Szilágyi Áron olimpiai bajnoki címe után annyi vívás iránt érdeklődő gyerek volt, hogy szinte mindenütt teltházak voltak. Azt várják hazánk első rövidpályás gyorskorcsolyázó aranyától is, hogy valami hasonló érdeklődést vált majd ki a fiataloknál – hangsúlyozta az M1 műsorában.

Kiss Gergő arról is beszámolt, hogy a mostani téli sportágválasztón már 25 sportágat tudtak bemutatni. Hozzátette, lehet, hogy földrajzilag nincsenek meg az adottságaink ahhoz, hogy klasszikus télisportos nemzet legyünk, de ugyanez a helyzet Hollandiával is – és ahogy náluk, nálunk is létesítményekre van szükség.

Hencsei Pál szerint az infrastrukturális fejlesztéseknek a terve megvan már. A háttér meglesz, a feltételek biztosítva lesznek – hangsúlyozta. Arra is emlékeztetett: 20-30 évvel ezelőtt a magyar jégkorong még sehol sem volt, azóta viszont rengeteg csapat és csarnok létesült és sikerült A-csoportos vébén is szerepelni.

Ilyen jók még sosem voltunk téli olimpián

Minden idők legeredményesebb téli olimpiáját zárta a magyar küldöttség: a férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltó történelmi aranyérmén kívül több más remek eredményt is elért.

A magyarok összesen 15 ponttal zártak Phjongcshangban, ezzel egy 70 éves rekordot döntöttek meg.

A dél-koreai játékok előtt az 1948-as St. Moritz-i olimpiai jelentette a csúcsot, ahonnan 10 ponttal tértek haza a magyar sportolók. A magyar váltó sikerének köszönhetően 302-re emelkedett a magyar olimpiai bajnok sportolók száma.

A rövid ünnepség keretében egyenként szólították színpadra a Phjongcshangban szerepelt síelőket és korcsolyázókat, akik közül mindössze a korábban hazatért két sífutó, Kónya Ádám és Szőcs Emőke hiányzott. A sor Hozmann Szonjával kezdődött, majd a Magyarország első téli olimpiai bajnoki címét nyert rövidpályás gyorskorcsolya váltó tagjaival zárult.

Hazaérkezett az aranygép is

Vasárnap késő délelőtt landolt az aranygép a magyar olimpikonokkal a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A Gyakorló Jégcsarnokban rengeteg szurkoló várta az olimpikonokat, köztük a „fantasztikus négyest”, azaz az olimpiai bajnoki címet szerző férfi rövid pályás gyorskorcsolya-váltót.

A legnagyobb tapsot és éljenzést természetesen a legsikeresebb magyar versenyző, Liu Shaolin Sándor kapta, akit kézről kézre adtak a lelkes szurkolók. „Nagy öröm, hogy ennyien kijöttek köszönteni minket. Fantasztikus érzés, erre nincsenek szavak” – mondta a fogadtatásról Liu Shaolin Sándor.