Költséges válás? Jennifer Aniston vagyonát féltik a rajongók

Csütörtökön közös nyilatkozatban jelentette be Jennifer Aniston és Justin Theroux, hogy két és fél év után elválnak. A sokak számára megdöbbentő hír után a legtöbben Jennifer 200 millió dolláros vagyonát kezdtél el félteni, ami mellesleg biztonságban van.

Justin egy fillért sem kap a színésznő pénzéből, a Jóbarátok sztárja bombabiztos házassági szerződést íratott alá exével még az esküvő előtt. A Bel Air-i luxus villa, amiben együtt éltek, és ahol az esküvőjük volt, állítólag már márciusban a piacra kerül.

Jennek nem kell aggódnia, garantálhatóan hamar gazdára talál az elképesztő ingatlan, ami 2011-ben teljes renováláson esett át. A ház épp most szerepelt az Architectural Digest márciusi számában, ami a szakítás fényében talán nem is véletlen.

A TMZ információ szerint Justin New York-i szomszédait nem lepte meg a szakítás, a színésznő ugyanis az elmúlt fél évben maximum kétszer látogatta meg férjét, akit munkája legtöbbször a keleti partra szólít.

Sure, it's not Monica's apartment but Jennifer Aniston's Bel Air mansion is charming in a whole different way: https://t.co/E2Rg9yMMvJ pic.twitter.com/cPTIDAeFBU

— E! News (@enews) 2018. február 8.