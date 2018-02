Ker(e)tben - az ősi park adta az ihletet

A kert a teljes élet szimbóluma, a Ker(e)tben pedig egy kiállítás, amely a Szentendrei Régi Művésztelep alkotóinak legújabb műveit mutatja be a szentendrei MANK Galériában.

A március 19-ig látogatható kiállításra olyan munkákat válogattak, amelyek valamilyen módon a szentendrei művésztelephez, a művésztelepet körülölelő ősi parkhoz kötődnek. A kiállítás címéhez is ez az ősi park adta az ihletet – mondta Szepes Hédi művészettörténész, kurátor.

Park a Szentendrei Régi Művésztelepen 2014. április 12-én. Fotó: Czimbal Gyula

A kert a teljes élet a metaforája, többek között az alkotásé is. A művészek nemcsak a külső, hanem a belső kertet is megjelenítették munkáikon. Aknay János szentendrei vonatkozású alkotásait, Baksai József három kert témájú képét, Bánföldi Zoltán fotó alapon készített festményét láthatja a közönség. Bereznai Péter metaforikus alkotást mutat be, Buhály József természetelvű lírai absztrakt képet, míg Csáki Róbert Menyasszony című képén figurális kompozíció jelenik meg.

Aknay János Munkácsy-díjas festőművész áll a Szentendrei Régi Művésztelep egyik öreg fájánál. Fotó: Czimbal Gyula

Knyihár Amarilla a kert és a műterem tükröződését tárja a nézők elő, Krizbai Sándor mozgalmas, expresszív képe ugyancsak metaforikus mondandót tár fel, a szobrász Martin Henrik a festményén “a szemek világát” fogalmazza meg, míg Nagy Barbara a kert metaforikus értelmezését tárja a nézők elé – mondta.

Csáki Róbert festőművész a megújult Szentendrei Régi Művésztelepen 2014. április 12-én. Fotó: MTI/Czimbal Gyula

A régi művésztelep alkotói minden évben bemutatkoznak a MANK Galériában és az alkotóknak évente fel kell ajánlaniuk egyik munkájukat, amelyek közintézményekbe kerülnek. Háromévente egy kuratórium dönt arról, hogy melyik művész kap műtermet. A műterem bérlői közé az idén három új művész csatlakozott: Knyihár Amarilla, Martin Henrik és Bánföldi Zoltán – magyarázta a művészettörténész.