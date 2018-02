Ember-gép kapcsolat: megosztott, ellentmondásos jövő

Az üzleti vezetők 82 százaléka arra számít, hogy alkalmazottaik és a gépek öt éven belül integrált csapatként fognak együttműködni.

Ehhez képest a vezetők fele úgy gondolja, hogy az automatizált rendszerek időt szabadítanak fel, a másik fele szerint meg nem.

A Dell Technologies legújabb globális kutatása szerint nem egységes jövőképpel lépünk be a gép-ember kapcsolat új korszakába.

Forrás: Shutterstock

A világszerte megkérdezett 3800 üzleti vezető fele úgy látja, hogy az automatikus rendszerek bevezetésével több idő fog felszabadulni, míg a másik 50 százalék nem hisz ebben. 42 százalékuk úgy gondolja, hogy a feladatok gépekre hárításával növekedni fog a munkahellyel való elégedettség, míg 58 százalékuk nem ért egyet ezzel.

A Vanson Bourne által végzett kutatás a Dell Technologies eredeti tanulmányát követi, amelynek címe Realizing 2030: The Next Era of Human-Machine Partnerships (Kitekintés 2030-ra: az ember és gép közötti kapcsolat következő korszaka).

A tanulmány azt jósolja, hogy 2030-ra a technológiai fejlődés minden korábbinál gazdagabb és mélyebb kapcsolatot teremt majd az emberek és a gépek között. Ezzel az üzleti vezetők is egyetértenek: mint a bevezetőben említettük, a válaszadók 82 százaléka arra számít, hogy a vállalataik alkalmazottai és gépei öt éven belül integrált csapatként fognak együttműködni.

A vélemények megoszlanak abban a kérdéskörben, hogy a jövő lehetőséget vagy fenyegetést jelent-e, és hogy mi a teendő a kockázatok csökkentése érdekében:

a válaszadók 48 százaléka szerint minél inkább a technológiára támaszkodunk, annál több vesztenivalónk lesz egy kibertámadás esetén; 52 százalék nem tart ettől;

az üzleti vezetők 50 százaléka egyértelmű protokollok bevezetését szorgalmazza az autonóm gépek meghibásodása esetére; a többiek nem foglalkoznak ezzel;

45 százalékuk szerint a számítógépeknek képesnek kell lennie arra, hogy különbséget tegyenek jó és rossz parancsok között; 55 százalékuk szerint erre nincs szükség.

„Érthető, hogy az üzleti világ megosztott ezekben a kérdésekben.

Általában két szélsőséges jövőkép a jellemző: az aggódó, hogy az emberi hozzájárulás feleslegessé válik, valamint az optimista szemlélet, miszerint a technológia majd megoldja a legnagyobb társadalmi problémáinkat.

E különböző nézőpontok megnehezíthetik a vállalatok számára a jövőre való felkészülést, és minden bizonnyal hátráltatják a vezetők azon törekvéseit, amelyek a szükséges változtatások bevezetésére irányulnak” – mondta Jeremy Burton, a Dell Technologies igazgatója.

A bekövetkezni látszó változások fényében 56 százalék arra számít, hogy az iskolák a „mit tanuljunk” helyett a „hogyan tanuljunk” módszerek tanításával készítik majd fel a tanulókat az olyan állások betöltésére, amelyek ma még nem is léteznek.

Ez egybevág az IFTF előrejelzésével, miszerint a 2030-ban létező állások 85 százalékát jelenleg még fel sem találták.

Korlátok között zajlik majd az átlépés a jövőbe

Számos vállalat nem halad elég gyorsan és nem fektet elegendő energiát a fejlődésbe ahhoz, hogy minden területen sikeresen integrálja a legújabb technológiákat, és ezáltal váljon sikeres digitális vállalkozássá.

Csak a szervezetek 27 százaléka tartja úgy, hogy minden területen élen jár a digitális megoldások bevezetésében. 42 százalékuk nem tudja, hogy képes lesz-e tartani a versenyt a következő évtizedben, többségüknek (57%) pedig jelenleg is nehézséget okoz lépést tartani a fejlődés tempójával.

A sikeres digitális vállalkozássá válás legfőbb korlátai 2030-tól:

Digitális jövőkép és stratégia hiánya: 61%

Felkészült munkaerő hiánya: 61%

Technológiai korlátok: 51%

Időbeli és anyagi korlátok: 37%

Törvények és jogszabályok: 20%

Amiben mindenki egyetért: az átalakulás

Bár a vezetők véleménye megoszlik a jövőképüket és a hátráltató korlátaikat illetően, az átalakulás szükségességében egyetértenek.

A vállalkozások többsége úgy látja, hogy a jelenlegi nehézségek ellenére is fejlődni fognak a következő öt évben.

Az öt éven belül megvalósítható fejlődési irányok: