Vitorlással a Balaton körül télen is

Balatoni túrára indultak profi és amatőr vitorlázók, hogy megmutassák: a tóhoz nem csak nyáron érdemes ellátogatni. A túra alatt több településen is kikötnek majd azért, hogy a balatoni gasztrokultúrát is népszerűsítsék. Egyre több étterem ugyanis már télen is várja a vendégeket.