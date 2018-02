Mi történhetett Elisabeth Shue-val?

Gyönyörű, tehetséges, jó filmeket kapott, most mégis alig látni.

Elisabeth Shue amerikai színésznő abból a szempontból könnyebb úton kezdhette a pályáját kortársainál, hogy testvére Andrew is színész, így rendszerint minden, egyikükről szóló cikkben – mint például ez is – a másikukat is megemlítették.

Elisabeth Shue és Tom Cruise a Koktél című filmben. Fotó: Getty Images

Elisabeth eleinte kevésbé ismert vígjátékokban és kalandfilmekben (Link, a majom; Egy bébiszitter kalandjai) koptatta nevét, majd jött egy vérbeli blockbuster, a Tom Cruise-féle Koktél 1988-ban, ahol nyilvánvalóan olyan partnert kerestek az akkor már világsztár státuszba kerülő Cruise mellé, aki helyettesíti a Top Gunból ismert Kelly McGillis-t.

A fiatal és gyönyörű színésznő élt a lehetőséggel, bár hatalmas színészi alakításokra még nem volt tőle szükség. Aztán jött a Vissza a jövőbe második és harmadik része, ahogy megint barátnőt kellett játsszon Michael J. Fox oldalán, ami az időugrálások miatt érthetően korlátozott vászonjelenlétet jelentett. Ezután néhány évre eltűnt a 90-es évek elején, ekkor azonban Andrew testvére volt az aktuális Shue-kedvenc a Melrose Place-ben.

Aztán eljött Elisabeth Shue számára az aranykor. 1995-ben igazán lebilincselő alakítást nyújtott Nicolas Cage mellett a Las Vegas, végállomásban, amiért Oscarra is jelölték az alkoholista főhőst támogató prostituált szerepéért. Egy évre rá jött a Val Kilmer-féle Angyal, Woody Allen Agyament Harry-je, és egy film, melyet alig ismernek, de nemhogy Shue, hanem a zsáner egyik legjobb filmje: a Palmetto.

Elisabeth Shue napjainkban. Fotó: Getty Images

Ebben a neo-noirban Woody Harrelson oldalán játssza Rhea szerepét egy gyerekrablási, erotikától sem mentes krimiben. A Kevin Bacon oldalán forgatott Árnyék nélkül még egészen jónak mondható, azóta viszont kissé mostohán bánik Elisabeth-tel Hollywood.

Tíz évet kellett várni, hogy egy közönségfilmben szerepeljen, ami a Piranha 3D volt, de ugye nem egy ilyen filmet képzelünk el mi sem igazi visszatérésnek?!

Négy évad Helyszínelők biztosította számára a sárga csekkek befizetését 2012-től 2015-ig, aztán felbukkant egy tavalyi Emma Stone/Steve Carell-filmben, a Nemek harcában, de ez egy ilyen kaliberű színésznőtől eléggé hervasztó.

Reméljük, a producerek újra felfedezik!