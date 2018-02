Az Amerikai pite Nadjája filmszerep helyett inkább ezt vállalta be

Meglepő döntése miatt pedig a Hollywood Life utánajárt a vele kapcsolatos 5 legfontosabb dolognak.

Nadjaként robbant be a köztudatba az amerikai színésznő Shannon Elizabeth, aki az Amerikai pite első részének volt az első számú múzsája, a „jócsaj”, aki minden diák álma volt. Most pedig a Celebrity Big Brother-házba költözik be, hogy 44 évesen újra megmutassa magát Amerikának.

A Hollywood Life összeszedte azt az 5 dolgot, amit ma feltétlenül tudni érdemes Elizabeth-ről. Lássuk!

Bár az Amerikai pitéből ismerik legtöbben, onnan is leginkább szenzációs alakját, de egyéb más ismert filmekben is felbukkant, mint például a Horrorra akadvában, a Jay és Néma Bob visszavágban vagy az Igazából szerelemben.

Szabadidejében jótékonykodik. Animal Avengers néven saját alapítványa van, mely állatmentéssel foglalkozik.

Shannon jelenleg nem házas! 2005-ben vált el, és azóta is csak egy zeneipari szakemberrel volt egy rövid románca 2014-ben, de semmit sem hallani erről a kapcsolatról.

Gyakran vegyül a rajongókkal. Egyre több dedikáláson vesz részt, legutóbb az ohiói Columbusban volt egy Amerikai pités közönségtalálkozón Mena Suvarival, Tara Reiddel, Chris Owennel és Thomas Ian Nicholasszal.

Shannon nem vállal több filmszerepet. 2016-ban felhagyott a színészettel, és alapítványára koncentrál, hogy minél több pénzt kilincseljen össze az állatok megmentésére.