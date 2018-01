Drake bizarr gyűjteménnyel készül jövendőbeli feleségének

Ezt sosem gondolták volna róla a rajongói.

Drake, aki korábban Rihannával járt, és akinek a pletykák szerint Jennifer Lopezzel is volt egy rövid kapcsolata, a nagy Őt keresi.

Drake. Fotó: Sipa USA

Erre pedig az a milliókat érő Birkin táskagyűjtemény a bizonyíték, amit leendő feleségének tartogat. A rapper a The Hollywood Reporternek árulta el, hogy évek óta szemezget az új kollekciókból. A Hermes táskái az egyik legjobb pénzügyi befektetésnek számítanak, értékük az idő előrehaladtával is nő. Mondjuk az még így is bizarr, hogy a jelenleg szingli énekes néha napján a női luxusüzlet kiegészítői között válogat.

A Hermes különleges táskáiért odáig vannak a világsztárok. A legkülönlegesebb darabokra több éves várólista van. Fotó: MTI/EPA

A leendő Mrs. Drake-nek tehát egy életre elég táskája lesz, az énekesnek már csak rá kell találnia a hölgyre.