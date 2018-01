Noua premieră a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj se va juca în două părţi, în două seri consecutive

Premiera dramei Îngeri în America de Tony Kushner va fi prezentată în două părţi, vineri şi sâmbătă, la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca.

Regizorul Victor Ioan Frunză şi scenografa Adriana Grand nu au putut fi prezenţi miercuri la conferinţa de presă dedicată premierei, astfel directorul teatrului, Gábor Tompa şi actorii au vorbit despre spectacol.

Tompa a spus că această piesă este, în opinia autorului, o fantezie gay, autorul fiind scriitor şi activist pentru drepturile homosexualilor. Piesa abordează teme sociale ale Americii din anii optzeci, când piesa a fost scrisă, teme care au ajuns abia acum să fie dezbătute şi în Europa Centrală şi de Est.

Directorul consideră că societatea mai conservatoare din Transilvania a ajuns la o maturitate când trebuie să dezbată problemele legate de homosexualitate. Piesa transmite mesajul că toată lumea are dreptul să-şi formuleze şi să-şi afirme părerea, iar prin asta trebuie să se ajungă la un dialog între diferitele opinii.

Potrivit lui Gábor Tompa, chiar dacă spectacolul se joacă în două seri consecutive, cele două părţi ale piesei pot fi vizionate şi separat. Directorul consideră că în piesă un rol central are textul, regizorul insistând ca acesta să rămână intact.

Actorul Zsolt Bogdán – care în piesă interpretează rolul unui avocat influent – a vorbit despre metoda deosebită prin care regizorul Victor Ioan Frunză i-a îndrumat pe actori în timpul repetiţiilor. Acesta a precizat că regizorul a intervenit rar, dar în timp util, astfel că actorii şi-au găsit locul în spectacol “ca o bărcuţă de hârtie într-o vană cu apă”.

Spectacolul nu este recomandat persoanelor cu vârsta sub 16 ani.