14 komoly biztonsági rést azonosítottak egy népszerű vállalati szoftverben

A Kaspersky Lab ICS CERT részlege több, különböző súlyos sebezhetőséget talált a HASP (Hardware Against Software Piracy) rendszerében.

Kép forrása: Kaspersky Blog

Világszerte a sérülékeny technológiával érintett rendszerek száma több százezerre tehető.

A szóban forgó USB-tokeneket rengetegen használják különböző szervezeteknél a szoftverlicenszek aktiválására.

Normál használat esetén az adott cég rendszergazdájának hozzáférése van a számítógéphez, amelyen aktiválni akar egy szoftvert, és ekkor használja a tokent. Ezt követően engedélyezi a szoftver működését és aktiválja, így a felhasználó használni tudja a programot a munkaállomásán.

Amikor a token először csatlakozik a számítógéphez vagy a szerverhez, a Windows letölti a szoftver illesztőprogramját a szoftvergyártó szerveréről azért, hogy a hardver megfelelően működjön. Néhány esetben az illesztőprogram egy harmadik féltől származó szoftverrel együtt települ, amely a rendszert használja licenc védelemre.

A Kaspersky Lab szakértői azt találták, hogy telepítés után a szoftver a port 1947-et hozzáadja a Windows Firewall kivételek listájára anélkül, hogy erről értesítené a felhasználót és ezzel lehetővé teszi a távoli támadásokat.

A támadónak mindössze az 1947-es nyílt portot kell ellenőriznie a célzott hálózaton azért, hogy azonosíthassa a távolról irányítható számítógépeket.

Még ennél is fontosabb, hogy a port nyitva marad azután is, hogy a token lekapcsolódik, ami azt jelenti, hogy egy védett és/vagy javított vállalati hálózaton a támadónak csupán telepítenie kell egy szoftvert a HASP rendszerét használva, vagy a tokent hozzáadnia az adott PC-re egyszer (mégha zárolt is a gép) azért, hogy elérhető legyen a távoli támadások számára.

Amint felfedezték a kutatók a sérülékenységet, azonnal értesítették az érintett szoftver gyártóját, valamint a vállalatokat és kiadták a biztonsági javításokat.