Jön a negyedik Bridget Jones-film?

A főszereplő szeretné, ha Bridget karaktere végigkísérné az egész életét.

Ha a csupa báj Renée Zellweger is erről álmodozik, akkor nem teljesen esélytelen, hogy egy negyedik résszel folytatódjon a Bridges Jones széria.

Renee Zellweger. Fotó: AFP

“Nagyon remélem, hogy lesz új rész, de tényleg! Nagyon szeretem Bridgetet, annyi örömöt szerez.” – nyilatkozta a színésznő a Daily Recordnak. Nem is csoda, hogy Renée reménykedik, hiszen igen sok elismerést zsebelt be alakításaiért, mely miatt kezdetben 14 kilót hízott és a brit akcentust is elsajátította.

A színésznő mindemellett azt is elárulta, hogy bár a Bridget Jones babát vár részben a hősnő elérte álomalakját, és sokan azt hiszik ezúttal nem kellett híznia a szerepért, ő mégis felszedett pár kilót.

Zellweger a harmadik epizóddal ismét az egyik legünnepeltebb színésznővé lépett elő. Fotó: UPPA

“Hát, azért híztam egy keveset, és kaptam műpocakot és melleim is nagyobbak lettek, mindemellett úgy gondolom, hogy Bridget alakja mindig is normális volt, sosem értettem, miért olyan fontos ez annyira.

Az interjúból az is kiderült, hogy Zellwegerre 2018-ban nagy kihívás vár, ezúttal ugyanis a kamera mögé áll, de többet nem árult el a nyári projektről.