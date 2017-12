Hat sztár, akik az utóbbi évtizedben megdöbbentő változáson mentek keresztül

Egyeseken a diéta, másokon egy jó plasztikai sebész segített.

Mint akit kicseréltek! És, ha nem is szó szerint, de az alábbi hírességekre ez a mondás nagyon is illik. A legtöbbjük a hírnév hatására óriási változáson ment keresztül.

1. Khloe Kardashian

Khloe Kardashian 10 éve. Fotó: AFP

A most várandós celeb egy évtizede még igencsak másképp festett a vörös szőnyegen, mint most. Nemcsak a stílusa alakult át, de egészségesebb életmódra áttérve a teste is igen nagy változáson ment keresztül. Jobban néz ki, mint valaha az biztos.

Khloe Kardashian most. Fotó: AFP

2. Jonah Hill

Jonah Hill 2014 végén. Fotó: GC Images

A színész régen egy igazi kocka, túlsúlyos srác volt, azonban mára a színész megszabadult fölös kilóitól és az egészséges életmódnak köszönhetően sokkal jobban érzi magát a bőrében.

Jonah Hill (@jonahhill_) által megosztott bejegyzés, Júl 16., 2017, időpont: 7:19 (PDT időzóna szerint)

3. Amy Schumer

Amy Schumer 10 éve. Fotó: AFP

Mindenki kedvenc komikája, Amy Schumer anno smink nélkül, visszafogott öltözködéssel és természetes hajával bűvölte el rajongóit. Mára már sokkal nőiesebb a sztár stílusa, ami magabiztosságot is kölcsönzött neki.

Amy Schumer. Fotó: Sipa USA

4. Calvin Harris

Calvin Harris karrierjének elején. Fotó: Europress

Egy évtizede még a zenész külseje teljesen másképp festett. Sötét hajával és sokkal hétköznapibb stílusával szinte fel se lehet ismerni a DJ-t.

Calvin Harris dögösen. Fotó: MTI/EPA

5. Jennifer Hudson

Jennifer Hudson akkor és most. Fotó: Wire Image

Az hihetetlen hangú énekesnő a múltban sokkal gömbölydedebb formáiról volt híres, azonban mára teljesen lefogyott és a haját is megritkította.

6. Renee Zellweger

Renee Zellweger 2003-ban. Fotó: AFP

Tíz évvel ezelőtt a színésznő igazán ragyogóan festett, manapság viszont egyre több plasztikai sebészeti pletyka tárgyává vált. Mint, ahogy az a két fotón is látszik, valóban sokat változott a sztár arca, azonban ő minden vádat tagad.