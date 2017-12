A szerelem kortalan, ezek a sztárok már csak tudják

A kor csak egy szám, tartja a mondás, de van, akiknek tényleg!

Apakomplexus vagy csak az igaz szerelem? Nem ritkaság, hogy az fiatalabb nők idősebb férfiakba szeretnek bele, ez pedig Hollywoodban sincs másképp. Bár sokaknak a mai napig homlokáig szalad a szemöldöke, ha egy pár között generációs árok tátong, azért van egy-két házaspár, akik bebizonyították már, hogy a kor semmit sem számít, ha két lélek egymásra talál. A következő összeállításban 5 olyan sztárpár szerepel, akik a való életben igen nagy korkülönbség ellenére is boldog párkapcsolatban élnek.

Mary-Kate Olsen és Olivier Sarkozy. Fotó: Sipa USA

Mary-Kate Olsen és Olivier Sarkozy

Mary-Kate és a volt francia elnök öccse között 17 év korkülönbség van, ám ez nem tűnik akadálynak a pár házasságában. 2015-ös esküvőjük óta boldogabbak, mint valaha.

Rosei Huntington-Whiteley és Jason Statham. Fotó: MTI/EPA

Rosie Huntington-Whiteley és Jason Statham

Az biztos, hogy az 50 éves színész megfogta az isten lábát a húsz évvel fiatalabb modell barátnőjével. A két híresség közel 7 éve alkot egy párt, és idén nyáron közös gyermekük is született, a kis Jack Oscar Statham.

Harrison Ford és neje, Calista Flockhart. Fotó: MTI/EPA

Calista Flockhart és Harrison Ford

A két színész 2002-ben talált egymásra, amikor is Calista 38, Harrison Ford pedig 60 éves volt. A korkülönbség annyira jól működött a pár kapcsolatában, hogy 2010-ben örök hűséget fogadtak egymásnak. Kapcsolatuk kezdete óta nevelik a 16 éves Liamet, akit a színésznő egy évvel azelőtt fogadott örökbe egy négygyermekes anyukától, hogy megismerte volna a nagy Ő-t.

Catherine Zeta Jones és Michael Douglas. Fotó: AFP

Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas

1996-ban az év szenzációjának számított, hogy a két színész egymásba szeretett. A házaspárnak megvoltak a maguk hullámvölgyei házasságuk alatt, de még 21 év után is úgy tudnak végiglejteni a vörös szőnyegen, mintha mézesheteiket élnék. Fiuk, Dylan most 17 éves, bájos lányuk, Carys pedig idén áprilisban töltötte be a 14-et.

Bruce Willis és neje, Emma Heming. Fotó: Rex Features

Emma Heming és Bruce Willis

Demi Moore-tól való válása igen megviselte a színészt még 2000-ben, majd nyolc évet várt, mire újra rátalált a boldogságra, a 23 évvel fiatalabb Emma Heming mellett. A pár 2009-ben házasodott össze és azóta is dúl köztük a szerelem. Bár az ötgyermekes családapa a mai napig is rendszeresen találkozik volt feleségével, Heming egyáltalán nem féltékenykedik, tudja nagyon jól, hogy a színésznőtől született három lánya miatt nagyon szoros a kapocs köztük. A Drágán add az életed! sztárjának a 39 éves modelltől két kislánya született, a most ötéves Mabel és a hároméves Evelyn.