Amal Clooney, a nő, aki megcsípte Hollywood legsármosabb agglegényét

Minden sikeres férfi mögött áll egy nagyszerű nő, aki a filmsztár esetében egy igen elismerésre méltó karrierrel rendelkező jogász. Egyszerre okos, vonzó, karizmatikus és igazi divatdiktátor.

George Clooney a világ legjóképűbb férfija, és ezt nem csak úgy mondjuk, ezt már a tudomány az aranymetszet segítségével is igazolta, így ez bizony megmásíthatatlan tény. A most 56 éves színész a képernyőkön és a filmvásznon keresztül is sorra hódította meg a női szíveket, azonban a magánéletben nem volt túl szerencsés. George először 1998-ban kóstolt bele a házaséletbe, de öt év után ő és felesége, Talia Balsam színésznő a különválás mellett döntött. A filmsztárnak ezután sem voltak hosszú távú kapcsolatai és a nősülés sem volt többé a bakancslistáján.

Amal és George Clooney a Cohen fivérek Ave, Cézár című filmjének bemutatóján (Fotó: SIPA USA)

George Clooney a Vészhelyzetben alakított Doug Ross szerepének köszönheti a nagy áttörést, mely után sorra kapta a jobbnál jobb filmes ajánlatokat. Először 2006-ban a Sziriána mellékszerepe, majd 2012-ben Az Argó-akcióban vállalt produceri munkája is Oscar-szobrot ért.

Ebben egyértelműen megerősítette a világot, amikor 2006-ban a People magazinnak adott interjúban a következőket mondta: „Házasság? Voltam már nős, de nem tervezem, hogy még egyszer megteszem. Apaként sem tudom elképzelni magamat. Az egyik legfelelősségteljesebb dolog az életben a gyermekvállalás, de bennem egyszerűen nincs meg a késztetés. De az életem periódusonként változik, a világ is változik.”

Szerelem volt első látásra

És tényleg megváltozott. Találkozásuk egy igazán aranyos történet, tekintve, hogy George Clooney szülei már az első pillanatban tudták, hogy fiukat utolérte a végzet. A Clooney család éppen egy ismerősük vacsorapartiján vett részt 2013-ban, ahova Amal is hivatalos volt. Az ajtót George szülei nyitották ki, és rögtön szóba is elegyedtek a vonzó és karizmatikus hölggyel, akit ma már unokáik anyjának hívhatnak. A vacsora végére egyértelművé vált, hogy itt a sors munkálkodik.

Amal Clooney (Fotó: Camera Press)

George és Amal 2014 áprilisában jelentették be eljegyzésüket, mindössze hét együtt töltött hónap után. Clooney mindent bevetett az igenért. Főzött, gyertyákat gyújtott, és térdre ereszkedett egy hétkarátos, smaragdcsiszolású gyémántgyűrűvel. Ezt bizony fel kellett dolgoznia a világnak. Hiszen amellett, hogy a fű zöld és a föld a tengelye körül forog, egy dolog volt biztos az életben, hogy George Clooney szingli.

Ügyvédnőből hollywoodi sztárfeleség

Mesefilmszerű 14 hónapos szerelmi történetükre még ugyanazon év szeptemberében megtartott velencei luxusmenyegzővel került fel a korona, melyet az évtized esküvőjének kiáltottak ki. A szerelmeseket az egykori római polgármester, Walter Veltroni adta össze, a lagzit pedig a város egyik legelegánsabb szállodájában, az Amanban tartották.

A libanoni származású Amal Clooney, leánykori nevén Amal Alamuddin a nemzetközi jogra, valamint emberi jogokra szakosodott jogász, aki diplomáját az oxfordi St. Hugh’s College-ben és a New York-i Egyetemen szerezte. A most 39 éves Amal pont olyan híres a brit igazságszolgáltatásban, amennyire férje, George a filmes világban.

Amal, mint jogásznő is felkeltette a média figyelmét. Bíróságról bíróságra kísérték a paparazzók, amint drága és elegáns kosztümjeiben és bokatörő magas sarkakon, mindig fontos telefonhívásokat bonyolított. A sikknek valójában Amal Clooney a szinonimája, aki nem mellesleg a hétköznapokban ügyesen ötvözi a játékosságot a kifinomultsággal.

Mindemellett született sztárfeleség, aki mindig kifogástalan külsővel, odaadóan és szerelmes tekintettel állja a villogó vakuk fényét, és bár erre semmi esélye, de igyekszik nem elvonni a figyelmet férjéről.

Amal Alamuddin Clooney munka közben (Fotó: SIPA USA)

A pillanat, amikor mindkettőjük élete megváltozott

„Varázslatos dolog, ha találsz valakit, akit szerethetsz és még inkább az, ha ő az, akire egész életedben vártál” – utalt tökéletes házasságára Clooney két évvel ezelőtt a Golden Globe-gála színpadán. Sokakban ekkor villant fel a kérdés, hogy vajon megváltozott-e a sztár vélekedése a gyermekvállalás kapcsán. Mielőtt kimondták a boldogító igent, nem merült fel ez a téma, de az esküvő után George mindent teljesen új megvilágításban látott.

Amikor Amal teherbe esett, a gólyahírt mindketten nagy örömmel fogadták. Aztán amikor az első ultrahangos vizsgálaton kiderült, hogy a jogásznő ikreket vár, jött a hitetlenkedés és félelem, melynek fázisai között végre realizálódott bennük az addig romantikus köntösbe bujtatott tény, miszerint szülők lesznek. Idén júliusban Amal egy egészséges kisfiúnak és kislánynak, Alexandernek és Ellának adott életet, akikkel a házaspár egész nyárra a Comói-tó melletti villájukba vonult vissza, hogy ott szokják a szülői feladataikat.

2017 legszebb házaspárja (Fotó: Rex Features)

George-ról azóta kiderült, hogy pelenkázásban igazi bajnok, amit sosem gondolt volna magáról. Amíg Amal nem toppant be elegáns körömcipőjében az életébe, addig a négy Golden Globe és két Oscar-díjjal jutalmazott színész nem is sejtette, hogy legnagyobb és legfontosabb szerepe az apaszerep lesz.

A vak is látja, hogy kettejüket egymásnak teremtették. George nagy mázlista, hogy rátalált erre az intelligens és bűbájos nőre, aki sokak példaképe lett az elmúlt években. Ha kell magabiztos jogtudor, aki nem ismer vesztett helyzetet, ha kell odaadó feleség és figyelmes barát, nem utolsósorban pedig szerető és gondoskodó édesanya. Amalt lehetetlen csak úgy jellemezni, hogy George Clooney felesége. Ő lenne a tökéletes nő mintaképe? Talán, de George számára mindenképpen.