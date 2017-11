Jobbikos képviselő: pár éve még öblösen zsidózott, most már a megosztottság fáj neki

A Mandiner.hu figyelt fel rá, hogy a jobbikos Apáti István korábban még hangosan zsidózott, mostanában pedig elérzékenyülten lamentál a megosztottság fölött. Apáti pár éve még így fogalmazott: „a Jobbikon kívül az összes párt a zsidóknak asszisztál, Magyarország az izraeliek szabad prédájává vált.”

Az ominózus beszélgetés a Szent Korona Rádió egyik 2011-es műsorában hangzott el. 2017-ben ugyanakkor már a megosztottságból volt elege a Jobbik politikusának – számolt be a Mandiner.hu.

Apáti István, a Jobbik képviselője (MTI-fotó: Soós Lajos)

Apáti István, a Jobbik parlamenti képviselője a Szent Korona Rádió Sin City című, 2011. július 23-i műsorában még mint a „​nemzeti radikális párt képviselője” a zsidók gazdasági és politikai térnyerése miatt aggódott.

Idén már vele mondatták el a néppártosodó Jobbik új elvi alapvetéseit. Mielőtt Apáti a megosztottságról kesergett volna, a Szent Korona Rádióban még az alábbiakat mondta: „Mint nemzeti radikális párt képviselője kötelességemnek érzem elmondani, hogy nyilván a zsidó gazdasági és politikai befolyás azért juthatott idáig, mert húsz éven keresztül a Jobbikot leszámítva az összes politikai párt meg az összes kormány ehhez asszisztált.”

A hangfelvétel itt hallgatható meg.

Apáti így folytatta magvas gondolatait (hangfelvétel: itt): ​„az izraeliek, az izraeli érdekkörök teljesen szabadon garázdálkodhattak, Magyarország gyakorlatilag szabad prédává vált, most már nemcsak gazdasági, politikai, társadalmi, hanem igazságszolgáltatási szempontból is. Egyetlen olyan ország sincs a világon, ahol ezt megengedhetnék maguknak, de hát egyszer csak eljön az igazság pillanata, csak felébred az oroszlán, és csak megkapja az a politikai párt a lehetőséget, amely villámgyorsan rendet tenne e téren is, hiszen mi sem a zsebükben, sem a markukban nem voltunk, nem vagyunk és nem is leszünk.”

„Minden magyart képviselünk. Abból a megosztottságból, amit az elmúlt közel három évtized előidézett Magyarországon, elég volt” – ezt pedig már idén nyáron mondta Apáti István azon „a rendkívül fontos sajtótájékoztatón”, amelyen pont ő ismertette a néppárttá váló Jobbik új elvi alapvetéseit. Apáti egyébként egy fél mondatban ezen a sajtótájékoztatón is megemlíti, hogy Magyarország korábban „külföldi helytartóknak volt kiszolgáltatva”.

Nem ez az első eset, hogy vezető jobbikos politikusokról kiderül, homlokegyenest mást mondanak és mást képviselnek, mint korábban. Szombaton Vona Gábor adott interjút a Magyar Nemzetnek, melyben azt állította, engedélyezné az általa 2017 nyarán még betiltani kívánt Pride-ot.