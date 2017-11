Gyorsabban nőtt a vártnál a gazdaság

Magyarország bruttó hazai terméke az idén a harmadik negyedévben a nyers adatok szerint 3,6, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 3,8 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva – tette közzé a KSH. Varga Mihály kifejtette: lendületesen bővült a hazai gazdaság a harmadik negyedévben, ami együtt járt a bérek töretlen emelkedésével, így a munkavállalók is egyre inkább részesednek a gazdasági növekedésből.

A bruttó hazai termék (GDP) 3,6 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, a naptárhatás kiszűrésével 3,8 százalékos volt a növekedés – jelentette kedden első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az előző negyedévhez mérve 0,8 százalékos volt a GDP szezonálisan és naptárhatással kiigazított növekedése az előző negyedévi 0,9 és az első negyedévi 1,3 százalék után.

Piaci elemzők 3,5-4 százalék közötti harmadik negyedéves éves összevetésű növekedési adatot vártak, a konszenzus 3,7 százalékos volt. Az egyéb egyedi tényezőktől is megszűrt, és az Eurostat által követett úgynevezett szezonálisan és naptárhatással kiigazított kiegyensúlyozott volumenindex is 3,8 százalékos harmadik negyedévi GDP-növekedést mutat, az előző negyedévi 3,6 és az első negyedévi 3,9 százalék után. Az idei első három negyedévében a nyers adat 3,7 százalék volt, a naptárhatástól, illetve a naptárhatástól és szezonálisan is kiigazított index tanúsága szerint pedig egyaránt 3,8-3,8 százalék.

Szőkéné Boros Zsuzsanna, a KSH főosztályvezetője közölte: a mezőgazdaság teljesítménye visszafogta a növekedést, az építőipar és számos piaci alapú szolgáltatás viszont erősítette a gazdaság teljesítményét. A KSH most felülvizsgált adatai szerint az első és második negyedév 0,1-0,1 százalékponttal 4,3 százalékosra, illetve 3,3 százalékosra javított GDP-növekedésnek köszönhetően az első fél évben 3,8 százalékkal nőtt a GDP volumene az egy évvel korábbihoz viszonyítva a korábban ismertetett 3,6 százalék helyett.

Javított prognózis

A kormányzati előrejelzés idén 4,1 százalékos GDP-növekedéssel számol. A szakértők általában 3,5-4 százalékos sávba várják az éves gazdasági növekedést. Az Európai Bizottság a múlt héten kiadott friss előrejelzésében 0,1 százalékponttal 3,7 százalékosra javította a Magyarország idei gazdasági növekedésére vonatkozó prognózisát. A Fitch Ratings londoni elemzőinek múlt heti elemzése szintén 3,7 százalékos növekedést valószínűsít. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) is javította várakozását, hétfőn kiadott regionális előrejelzésében (Regional Economic Outlook) 0,3 százalékpontos emeléssel 3,2 százalékra javította a Magyarországra vonatkozó becslést.

Gyorsuló pályán a magyar gazdaság

Lendületesen bővült a hazai gazdaság a harmadik negyedévben, ami együtt járt a bérek töretlen emelkedésével, így a munkavállalók is egyre inkább részesednek a gazdasági növekedésből – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. „A tavaly novemberben megkötött hatéves bérmegállapodás gazdaságösztönző hatásainak köszönhetően a foglalkoztatási helyzet további javulására, a belső kereslet élénkülésére és a versenyképesség erősödésére számítunk a következő időszakban” – tette hozzá a tárcavezető.

Varga Mihály a 3,6 százalékos harmadik negyedévi előzetes adatot értékelve elmondta, hogy az kedvezőbb, mint az előző három hónap eredménye volt. A részstatisztikák alapján ennél is jobb eredményre lehetett számítani, hiszen a bérek emelkedése vagy a rekord áfabevételek sokkal dinamikusabb gazdasági életet mutatnak, ezért a végleges adatok várhatóan 3,6 százaléknál gyorsabb GDP-bővülést mutatnak majd – fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter.

Varga Mihály: A magyar gazdaság alapjai erősek, a növekedés fenntartható (Fotó: MTI)

Mint mondta, az egyes gazdasági ágak növekedési hozzájárulását decemberben publikálja a statisztikai hivatal, de a rendelkezésünkre álló adatok alapján már most is elmondható, hogy a bővülés nagyrészt az iparnak, a lakásépítések miatt felfutó építőiparnak és a piaci szolgáltatásoknak köszönhető.

A harmadik negyedévben az Európai Unió gazdasága éves alapon átlagosan 2,5 százalékkal növekedett szezonálisan és a naptárhatással kiigazítva az Eurostat gyorsbecslése szerint. A magyar gazdaság – 3,8 százalékos szezonálisan és naptárhatással igazított – növekedése továbbra is jelentősen meghaladja az uniós átlagot, így töretlen hazánk felzárkózása a fejlettebb tagállamokhoz – értékelte a tárcavezető, aki szerint a magyar gazdaság eredményeit és pozitív kilátásait a nemzetközi szervezetek, elemzőházak, a hitelminősítők és a befektetők is elismerik.

Erősíteni kell a versenyképességet

A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság alapjai erősek, a növekedés fenntartható. A következő időszak feladataként tovább kell dolgozni a versenyképesség erősítésén, a gazdaság digitalizációján, folytatni kell a szakképzés átalakítását, valamint továbbra is ösztönözni szeretnénk a közfoglalkoztatottak visszavezetését a nyílt munkaerőpiacra – sorolta Varga Mihály. Hozzátette: az NGM várakozásai szerint az utolsó negyedévben a növekedés tovább gyorsul majd, így a kiskereskedelmi forgalom és a fogyasztás növekedése erős maradhat, de a beruházások jelentős hányada is jellemzően az év végén valósul meg.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője elmondta: a növekedést a piaci szolgáltatások húzták, az ipari termelés növekedése kissé gyorsult, az építőipar kibocsátása az előző negyedévekhez hasonlóan robusztus maradt, ugyanakkor a mezőgazdaság termelése meredeken visszaesett. A felhasználási oldalon a fogyasztás kissé gyorsulhatott, a beruházások továbbra is igen dinamikusan bővültek, ezzel szemben az import megugrása miatt a külkereskedelem többletének csökkenése negatívan hatott a GDP-re.

Évtizedes, illetve történelmi csúcson a bizalmi és más konjunktúraindexek

Az elemző kiemelte: az utolsó negyedévben határozott gyorsulásra számítanak a fogyasztás további élénkülése, a továbbra is erős beruházások, a lakásátadások elindulása és az egyre kedvezőbb európai konjunktúra miatt, így idén éves átlagban a GDP 4 százalékkal nőhet. Jövőre 4,2 százalékra gyorsulhat a növekedés üteme a továbbra is erős fogyasztási dinamika, a lakás- és irodaátadási hullám felfutása, az EU-források, és azok nélküli állami beruházások felfutása, új autóipari kapacitások (Audi, Mercedes), új feldolgozóipari beruházások (a Mercedes jövőre újabb gyár építését indítja el egymilliárd euró értékben) miatt.

A munkaerőhiány miatt a gyors bérdinamika hosszabb ideig fennmaradhat (Fotó: MTI)

Suppan szerint, mivel az európai és hazai bizalmi és más konjunktúraindexek évtizedes, illetve történelmi csúcson vannak, az előbb említettekkel együtt szignifikáns felfelé mutató kockázatokat látnak a jövő évi növekedésre nézve. A kilátások évtizedek óta nem voltak olyan kedvezők, mint jelenleg, ha figyelembe vesszük azt is, hogy a hazai növekedés nem eladósodás, hanem a tartalékok szignifikáns növekedése mellett zajlik, így a fenntartható növekedés meghaladhatja a jelenlegi növekedési ütemet. A gyorsabb növekedést ugyanakkor a munkaerőhiány korlátozhatja, így egyrészt a gyors bérdinamika hosszabb ideig fennmaradhat, ami növelheti a fogyasztást, a vállalatok pedig további technológiai és gépberuházásokra kényszerülnek, ami növeli a beruházásokat, és végül a termelékenységet, ezzel egyúttal pedig a potenciális növekedési ütemet is.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank szenior makrogazdasági elemzője kedvezőnek tartotta, hogy a második negyedéves 3,3 százalékhoz képest a harmadik negyedévben már gyorsulni tudott a magyar gazdaság növekedésének üteme. Ugyanakkor régiós összehasonlításban nem számít kiemelkedőnek az adat, sőt a régiós növekedési statisztikák összességében inkább azt sugallják, hogy a többi kelet-közép-európai ország jobban tud profitálni általános európai fellendülésből. A harmadik negyedévben a román gazdaság éves növekedési üteme 8,8 százalékra ugrott, a cseh gazdaság 5, a lengyel pedig 4,7 százalékkal erősödött. Egyedül Szlovákiában maradt kissé a várt alatt a növekedés (3,3 százalék).

Növekvő beruházások

Emlékeztetett: az egész évre vonatkozó GDP növekedési ütemre adott becslésük 3,7 százalék volt. Úgy látják, hogy a most közzétett tényadat beleillik ebbe az előrejelzésbe, azaz egyelőre nem látnak olyan tényezőt, ami miatt ezt felül kellene írniuk. Továbbra is az látszik, hogy az idei évi fellendülés döntően belső keresleti elemek által vezérelt, azaz a béremelkedések és az erős fogyasztói bizalom nyomán élénkülő fogyasztás és a növekvő beruházások hajtják leginkább. A fogyasztás és a beruházás magas importvonzata miatt azonban a nettó export hozzájárulása mind a harmadik negyedévben mind az év egészében negatív lehet. Várakozásuk szerint a jövő évben 3,4 százalékos lehet a növekedés tempója.

A fogyasztás, a belső kereslet továbbra is fűti a gazdaságot (Fotó: MTI)

Németh Dávid , a K&H Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője kifejtette: „Az adatok megfelelnek a várakozásainknak, 3,7 százalékos többletet vártunk.” A gyorsabb növekedés többek közt a lakossági fogyasztás bővülésének, ezen belül is a piaci szolgáltatások felfutásának köszönhető. A háztartások fogyasztásának bővülése egyértelműen látható a kiskereskedelemből érkező adatokból is, a forgalom növekedése ugyanis gyorsult a harmadik negyedévben. Az ipar is magára talált, szeptemberben például a munkanaphatással tisztított adatok több mint 8 százalékos emelkedést mutattak, emellett az építőipar masszív bővülése is segíti a növekedést.

Szerinte jövőre 3,5 százalékos GDP-bővülés, azaz némi lassulás várható. Azt is elmondta, hogy jelenleg a két százalék körüli potenciális növekedési szint felett bővül a gazdaság, de ahhoz, hogy hosszú távon 3 százalék körül legyen a növekedés minőségi javulásra van szükség a beruházásoknál, emellett fokozni kell hozzáadott értéket is.