Újabb két különlegességgel bővült a Közlekedési Múzeum gyűjteménye

Újabb két Ikarus autóbusszal gazdagodott a megújuló Közlekedési Múzeum gyűjteménye, amelyekkel immár tízre emelkedett az utóbbi hónapokban beszerzett buszok száma – tájékoztatta a közgyűjtemény szerdán az MTI-t.

A közlemény szerint a gyűjteményébe ezúttal egy Ikarus 211-es és egy Ikarus 280-as kerülhetett be.

Az előbbi típus a 200-as típuscsalád egyetlen nagyobb szériában gyártott midibusza volt. Összesen 5650 készült belőlük 1974 és 1990 között; szinte kizárólag csak a hazai és az akkori NDK piacra.

A típust a Volán vállalatok kisebb forgalmú helyközi vonalakon, különjáratokon és szerződéses járatokon használták, a fővárosban ilyen közlekedett a Várbusz vonalán. A Múzeum Ikarus 211-es autóbusza 1990-es gyártású és leginkább a korszakban még jellemző munkásszállító buszként használták – ismertették a részleteket.

A másik járműről azt közölték, hogy az Ikarus 280-as az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár legsikeresebb, világszerte ismert és használt városi-elővárosi csuklós busza volt. Az 1972-ben bemutatott, 1973-tól sorozatban gyártott autóbuszból 2002-ig több mint hatvanezer darabot gyártottak a világ számos országába.

Becslések szerint az 1970-es és 1980-as években a világ csuklósbusz-gyártásának a kétharmadát ez a típus tette ki. Forgalomba állították a Szovjetunióban, Lengyelországban, Törökországban, Csehszlovákiában, de eljutott Kínába, Venezuelába, Tunéziába, Iránba és Tanzániába is – hívta fel a figyelmet a kommüniké.

A múzeum autóbusza 1986-ban gördült ki az Ikarus gyár kapuján, majd fővárosi vonalakon üzemelt, egészen 2014-es selejtezéséig.

Vitézy Dávidot, az intézmény főigazgatóját idézve azt írták: a Közlekedési Múzeum megújítása érdekében világos gyűjteménybővítési koncepcióval rendelkeznek, amelyben kiemelt cél a magyarországi járműgyártás emlékeinek megőrzése és bemutatása.

A főigazgató azt is jelezte, hogy még az idén további értékes járműveket terveznek megvásárolni és „gőzerővel zajlanak a restaurálási és a digitalizálási munkák is”.

A tájékoztatás szerint a múzeum kiemelt figyelmet fordít a magyar autóbusz-közlekedés és -gyártás dokumentumainak gyűjtésére, megőrzésére, feldolgozására is. Jelenleg is nagyszabású digitalizálási program fut a MÁVAUT fotóanyagának feldolgozása érdekében, amelyet a múzeum hozzáférhetővé is tesz majd – írták.

A címlapfotó illusztráció.