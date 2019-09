Már nem keverhető antibiotikum a haszonállatok takarmányába a nagyobb nyereség miatt

Ismeretterjesztő és szemléletformáló programot és az ehhez kapcsolódó tematikus honlapot indított el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és az Agrárminisztérium Meddig hat? címmel. A kampány célja megismertetni az állattartókkal az antibiotikumrezisztencia fogalmát és veszélyeit.

Az antibiotikumrezisztencia (antibiotikum-ellenállás) az állatokra veszélyes baktériumoknál is jelentkezik – mondta Bognár Lajos országos főállatorvos a Kossuth Rádió Napközben című műsorában. Hozzátette, sajnos vannak még olyan országok, ahol az antibiotikumot belekeverik a takarmányba, hiszen ezáltal fokozható a termelékenység, de az Európai Unió tagországaiban már betiltották ezt a metódust, illetve az import hústermékek is alapos vizsgálaton esnek át.

Bognár Lajos elmondta a Meddig hat? kampány elindítására azért volt szükség, mivel

az állattartóknak kevés információjuk van az antibiotikumrezisztenciáról,

annak kialakulásáról, okairól és következményeiről.

Azt is elmondta, számítanak arra, hogy ellenállásba is ütközhetnek, hiszen minden újdonságnak vannak szkeptikusai, illetve a nagyüzemi állattartásban már bevett szokássá vált az antibiotikumhasználat, de hisznek abban, hogy kellő információmennyiséggel sikerül meggyőzniük az állattartókat arról, hogy gyógyszer nélkül is lehetséges az eredményes állattartás.

Az online kampánnyal azt szeretnék elérni, hogy az állattartók csak indokolt esetben, megfelelő dózisban és annyi ideig alkalmazzák az antibiotikumot, amíg az el nem pusztítja a baktériumot – tette hozzá Bognár Lajos.

A főállatorvos kiemelte,

a megfelelő higiéniai szabályok betartásával megelőzhető a betegségek kialakulása,

így az antibiotikum használata is csökkenthető.

A közeljövőben ki szeretnék terjeszteni a kampányukat, minden állattartóhoz szeretnének eljutni, és személyes kapcsolatot kialakítani, ehhez pedig a lehetséges csatornák mindegyikét ki akarják használni – mondta a beszélgetés végén Bognár Lajos.



