Húsz új speciális jármű segíti a katasztrófavédelem munkáját

Az Európai Unió támogatásával húsz katasztrófavédelmi irányító bázisként működtethető járművel bővült az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) eszközparkja – közölte az OKF sajtószolgálat.

A Volkswagen T6 típusú, összkerékhajtású furgonok beszerzésére és speciális felszerelésére 410 millió forintot használtak fel – olvasható a közleményben.

Az új eszközök és járművek az eddiginél is gyorsabb reagálást tesznek lehetővé. Az úgynevezett kritikus infrastruktúrákat érintő események esetén csökken a beavatkozási idő. Nem kizárólag tűzoltási és műszaki mentési feladatok adódhatnak, hanem előfordulhat, hogy árvízi, belvízi védekezést kell koordinálni vagy éppen a téli időjárás okozta válsághelyzetet kell kezelni. Ilyenkor a beavatkozáshoz használt felszereléseken kívül a döntés-előkészítést támogató eszközökre, például különböző informatikai berendezésekre is szükség van. Az új járművekben ezek is helyet kaptak – olvasható a közleményben.

