Fontos határidő közeleg a felsőoktatási hallgatók számára

Szeptember 16-ig adhatja le hiteligénylési kérelmét az a hallgató, aki már októberben szeretné megkapni diákhitelét. A szabad felhasználású Diákhitel1 most rekordalacsony, 1,99 százalékos kamattal igényelhető, míg a Diákhitel2 továbbra is egyedülállóan kedvező feltételekkel, 0 százalékos kamattal vehető fel az önköltséges képzésben résztvevők számára, képzési díjuk megtérítésére.

Már csak pár nap van hátra az első hiteligénylési időszakból – hangsúlyozza a Diákhitel Központ közleményében. Kifejtve, hogy aki szeptember 16-ig benyújtja kérelmét, már október közepén megkapja a kért összeget. A szabadfelhasználású Diákhitel1 esetében havi tizenötezer és hetvenezer forint közötti összeget lehet igényelni, egy félévben legfeljebb 350 ezer forintot. A Diákhitel1-et azok a hallgatók is igényelhetik, akik európai felsőoktatási intézményekben folytatnak tanulmányokat, illetve szintén élhetnek a lehetőséggel a magyar állampolgársággal rendelkező külhoni magyar diákok is. Külföldi tanulmányok esetén egy éven keresztül akár havi 140 ezer forint szabad felhasználású diákhitel is igényelhető.

A kép illusztráció (Fotó: MTI)

A képzési költségek finanszírozására fordítható Diákhitel2 esetében a felvehető hitelösszeg maximuma a képzési költség összege. Azok a hallgatók, akik ezt konstrukciót választják az önköltségi díj előzetes megfizetése nélkül is beiratkozhatnak. Az önköltség összegét a Diákhitel Központ utalja közvetlenül a felsőoktatási intézmény számára.

Az egyes intézményekben akkor is van lehetőség Diákhitel2 segítségével finanszírozni a képzési díjat, ha már előzetesen önerőből került sor a kifizetésre. Ebben az esetben az oktatási intézménnyel szükséges egyeztetni azzal kapcsolatban, hogy milyen módon igényelhető vissza a befizetett összeg és rendezhető Diákhitel2 segítségével.

A kedvező konstrukcióknak, a törlesztési és családtámogatási kedvezményeknek köszönhetően folyamatosan nő a hallgatók érdeklődése a diákhitelek iránt. A törlesztési feltételek rugalmasak, valamint a 2018. január elseje után született második gyermek után a tartozás felét, a harmadik gyermek születését követően pedig a kormány döntése alapján az édesanyák teljes tartozását elengedi a Diákhitel Központ – tették hozzá.