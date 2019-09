Hogyan segíti a Coop Rally a vidéki térség fejlődését?

Sikeres volt a 14. Coop Rally. A néhány nappal ezelőtti program alkalmával a több mint háromszáz résztvevő nyolc állomást látogatott meg, mintegy hatszázötven kilométert megtéve Magyarország keleti felén. A mára már hagyományossá vált rendezvényen élelmiszer-feldolgozó cégeket mutatnak be a résztvevőknek azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a hagyományokra épülő, innovatív, hazai élelmiszer-előállításának értékeire és a magyar termékek vásárlásának fontosságára.

A Coop Rally a magyarországi élelmiszer-feldolgozás egyik legfontosabb éves seregszemléje. Az elmúlt években a hazai élelmiszeripar jövedelmezősége jelentősen nőtt. 2010 óta az ágazat teljes árbevétele közel 50 százalékkal emelkedett, az export aránya is dinamikusan növekszik. Ezzel párhuzamosan a növekvő támogatásoknak köszönhetően

emelkedik a beruházási kedv is.

2014-től több mint 300 milliárd forint áramlott az ágazatba hazai és uniós forrásokból egyaránt.

Az első vidéki boltokat üzemeltető szövetkezetek, vagy más néven Áfészek a II. világháború után kezdtek megalakulni – idézte fel Fekete Tibor, a Coop Szolnok Zrt. elnök-vezérigazgatója a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában. Mint mondta, a cél már akkor is az volt, hogy a gazdák és termelők piacot teremtsenek saját termékeiknek.

Az alapfeltételek nem változtak

Elmondta, a Coop Szolnok Zrt. gyakorlatilag a földműves szervezetek jogutódja lett, de az alapfeltételek azóta sem változtak. Közölte, a cél továbbra is az, hogy a magyar élelmiszerek tekintetében egy olyan bemutatót tartsanak a Coop Rallyn keresztül, amely erősíti a vidék megtartó erejét.

A IX. Coop Rally (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A Coop üzletláncnak mára már 1700 településen közel 2500 franchise boltja van, és további 2000 üzletet lát el áruval, üzleteiben naponta 1,5 millió vevő fordul meg. A 100 százalékban magyar tulajdonú, Coop gazdasági csoport csaknem 700 kis- és középvállalkozást számlál, mintegy 30 ezer alkalmazottjával

az ország egyik legnagyobb kistelepülési foglalkoztatója.

Úgy véli, a vidék megtartó ereje nem más, mint az ott előállított termékeken keresztül a vidéki munkahelyek, a vidéki vásárlók és a vidéki kereskedelem fenntarthatósága. Ez egy körkörös egymásra utaltság, ezért döntöttek úgy 14 évvel ezelőtt, hogy rallyt szerveznek, és sajtónyilvánosság elé tárva hírverést adnak a magyar élelmiszeriparnak.

Látványos a magyar élelmiszeripari termékek fejlődése

Arról is beszélt, hogy az elmúlt években több olyan élelmiszer-gyártónál is jártak, ahol látványos a magyar élelmiszeripari termékek fejlődése. A Coop Rallyn részt vevő cégek körülbelül 50 ezer foglalkoztatottal dolgoznak, és körülbelül 2000 milliárdos árbevételt érnek el évente. Szerinte ez önmagában is azt mutatja, hogy mennyire fontos az ágazat és a benne rejlő lehetőségek.

Pécskövi Tibor, a Márka Üdítőgyártó Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy voltak olyan időszakok, amikor termékük nem volt elérhető a boltok polcain. 2010 óta azonban folyamatosan próbálják visszavezetni a piacra, és folyamatosan azon dolgoznak, hogy egyre több helyre épüljön vissza a termék. Az elmúlt 9–10 évet már egy nagyon sikeres időszakként értékelte.

Üzemlátogatásra is lehetőség nyílt

Az idei Coop Rally során a résztvevők felkerestek hús- és tejüzemet, üdítőital-gyártó üzemet, pincészetet, valamint Coop üzletet és frissáru logisztikai központot. Az üzemlátogatásokon a résztvevők megismerkedhettek az egyes helyszíneken az élelmiszer-előállítás folyamatával, az üzemek mindennapi munkájával is.

Az idei, immáron 14. alkalommal megrendezett Coop Rallyt a többek között búzaőrléssel és felvásárlással foglalkozó Szatmári Malom Kft. versenyzőpárosa nyerte, míg az Agrárminisztérium különdíját az idei rendezvényen a verseny egyik állomásaként is jelen lévő Márka Üdítőgyártó Kft. kapta.