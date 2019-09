Orbán Viktor politikáját méltatta az American Conservative

Orbán Viktor miniszterelnök egyik fő célja, hogy Magyarországon soha ne kelljen szembesülni azokkal a liberális politika szülte problémákkal, amelyek szétzilálják a multikulturális nyugati társadalmakat, és vajon nincs igaza ebben, hiszen az országnak így is millió problémája van? - teszi fel a kérdést Rod Dreher a The American Conservative című amerikai lapban megjelent cikkében, miután a múlt héten részt vett a Forum for Christian Communicators című budapesti konferencián.