Újra elérhető a Nyitott Labor program a Csodák palotájában

Az idei tanévben is folytatja nagy sikerű Nyitott labor elnevezésű programját a Csodák Palotája.

Mizda Katalin, az intézmény ügyvezető igazgatója elmondta: céljuk, hogy megszerettessék a természettudományokat a gyerekekkel.

A programsorozaton a gyerekek önállóan, vagy szüleik, nagyszüleik kíséretében interaktív módon ismerkedhetnek meg az egyes tudományterületekkel. A foglalkozások nem épülnek egymásra, azok külön-külön is látogathatóak.

Paszternák András, az intézmény tudománykommunikációs vezetője közölte, a hétfői és csütörtöki laborfoglalkozások mellett kedden és szerdán beszélgetések, előadások és műhelyfoglalkozások várják az érdeklődőket. Példaként említette a csillagászati, meteorológiai és fizikai témájú programjaikat.

Ismertetése szerint a CsoPa Barangoló néven jövő héten induló sorozat keretében akár New Yorkba, Izlandra és a Koreába is utazhatnak virtuálisan a résztvevők.

Paszternák András további programjaikra térve beszámolt arról is, hogy a pályaorientációt segítendő témanapokat is szerveznek, idén szeptemberben a szerethető matematikát mutatják be.