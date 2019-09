Gulyás: Az állam és a kormány számára kulcsfontosságú a közszolgálati egyetem

A mindenkori magyar kormány és az állam számára kulcsfontosságú intézmény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), amelyen a közszolgálatba jelentkezők jelentős részét, köztük a katonákat és rendőröket képzik – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden az NKE tanévnyitóján.

Gulyás Gergely az intézményt érintő várható változtatásokról szólva azt mondta, szeretnék, ha a közigazgatási elit is innen kerülne ki, hogy a vezetőket, főosztályvezetőket, osztályvezetőket is innen tudják majd kiválasztani. Hozzátette: a következő évtől diplomáciai akadémia is indul az NKE-n.

A miniszter sikeresnek nevezte a 2010 óta tartó folyamatot, melynek során a különböző szétszóródott, a tág értelemben vett közigazgatási karokat összevonva létrehozták az egységes, közszolgálati egyetemet, az európai szinten is versenyképes campust.

Koltay András, az NKE rektora azt hangoztatta, az egyetem idén új fejlődési pályára állt, és elindították a Tisza István-programot. Elmondta, képzéseiket és tudományos tevékenységeiket magasabb szintre akarják emelni azért, hogy a modern, 21. századi magyar állam számára megfelelő legyen az utánpótlás a közigazgatás, a honvédelem és a rendvédelem területén.

A címlapfotó illusztráció.