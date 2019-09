Letarolta Csongrád megyét a hétfői vihar

Fák dőltek ki, leszakadt faágak okoztak károkat, épületek megbontott tetejéről sodort le bádoglemezeket a szél, a megye több pontján áramszünet van. Hárman megsérültek Szegeden, amikor kidőlt egy platánfa, egy férfit láncfűrésszel szabadítottak ki a tűzoltók. Őt súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Részben leszakította a vihar a szegedi nagyszínház tetejének lemezborítását is. Több vonalon is akadozik a vonatközlekedés a sínekre, illetve a felsővezetékekre dőlt fák miatt – hangzott el az M1 Híradójában.

Mogyoró nagyságú jég hullott az égből a Vajdaságban hétfő délután. Szabadkán a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék miatt a közlekedésben is fennakadások voltak. És hatalmas károk keletkeztek a szomszédos fürdővárosban is.

Ugyanez a ciklon erős széllel érkezett meg Szegedre, szinte mindent vitt a hatalmas erejű szél, ami az útjába került. A Szegedi Nemzeti Színház lemeztetejét pedig visszahajtotta, a szétszóródó darabok még percekig szálltak az utcán. A városban 112 kilométer/órás szelet is mértek.

Csongrád megyében több mint 500 bejelentést kaptak a tűzoltók a vihar miatt. A Széchenyi térről összesen három embert szállítottak kórházba, stabil állapotban. A teret le is zárták a hatóságok a további sérülések elkerülése érdekében. A leeső faágak alatt sok vezeték is elszakadt, így több helyen elment az áram, a károk helyreállítása napokba telhet.

Kecskemétre kora délután érkezett meg a vihar, egy fába bele is csapott a villám. Hatalmas károkat okozott a vihar Kiskunhalason is, itt is több fát kicsavart a szél, aluljárókat és pincéket lepett el a víz. A kocsik helyenként tengelyig gázoltak az esővízben.

Az Országos Meteorológiai szolgálat szinte az egész országra riasztást adott ki felhőszakadás és zivatar miatt.

A címlapfotó illusztráció.