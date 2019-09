Energiakövetek ösztönzik környezettudatosságra a fiatalokat

Műanyagmentes július, Szívószálmentes augusztus, Te szedd!, PET Kupa, Fűts okosan!, Live Earth. Mi a közös ezekben a hangzatos címekben? Mind egy-egy sikerre vitt környezetvédelmi kampány nevét takarja. Lassan minden hónapra jut olyan akció, amely valamelyik globális környezetvédelmi problémára nemcsak felhívja a figyelmet, hanem cselekvésre is ösztönöz.

Szőke Ágnes, az Open Communications Kft. ügyvezetője az M1 Kék bolygó című műsorában elmondta, az igazán jó programok azok, amelyekkel nem tanítani akarunk, hanem élvezetet, élményt adunk át.

Fontos a jó példa

Zsíros László Róbert hasonlóan vélekedik arról, hogy mitől lesz eredményes egy természet-, vagy környezetvédelmi kampány, mint Szőke Ágnes. Tudományos vloggerként pedig azt is pontosan tudja, mi az, ami működik az online térben is.

Szerintem a jó példák bemutatása mindig nagyon fontos, ha ezzel sarkalljuk az embereket egy jobb cselekvési programra – tette hozzá Zsíros László Róbert, az Energiakövetek 2019 mentora.

Legalább annyira sikeres ez a környezetvédelmi kampány, mint a korábban már említettek. Kifejezetten az iskoláskorú gyermekeket szólítja meg, és fiatal egyetemisták

interaktív tanóráival igyekszik felhívni a figyelmet az energiatudatosságra.



Szerintem az, hogy partnerként kezeljük a közönséget, talán a legfontosabb, tehát nehéz fentről, a „magas lóról” elmondani jelen esetben a diákoknak, hogy mit csináljanak. Sokkal fontosabb, hogy az energiakövetek elmennek az iskolákba, és együtt próbálnak meg válaszolni különböző energiával kapcsolatos kérdésekre – közölte Zsíros László Róbert.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Amikor az energiaköveteket kiválasztottuk, akkor nekem fontos szempont volt, hogy olyan fiatalokat válasszunk, akik

személyükben is hivatalosan tudják közvetíteni az üzenetet

– tette hozzá.

Két olyan fiatalt választottunk energiakövetnek, akiknek minden tevékenységét áthatja, hogy megtalálják a módját annak, hogyan lehet elérni, hogy a megújuló energiák kiegészítsék az egyéb módon nyert energiát, és miként lehet egyre inkább környezetbarát üzemmódra átállni. A fogyasztói tudatosságra nevelésre soha nem volt még ekkora szükség – magyarázta Czippán Katalin környezeti nevelési és kommunikációs szakember.

A fizikusok nincsenek elbújva a világ elől

Máthé Marcell energiakövet hamarosan középiskolásoknak tart az országban több helyen is előadásokat erőművekről, energiatermelő eszközökről és az energia tárolásának jelentőségéről. Ez utóbbit kifejezetten a megújuló energiák felől közelíti meg. Szerinte a tudományt közelebb kellene hozni az emberekhez, mert amíg sokan nincsenek tisztában a legalapvetőbb fogalmakkal és az energia előállításával, addig a hatékonyságot is nehéz számukra megtanítani.

Az a szándékom, hogy megmutassam a diákoknak azt, hogy egy természettudományos óra is lehet érdekes, egy fizikus is nézhet ki úgy, mint én, és a fizikusok is lehetnek nyitottak. Mi nem vagyunk elbújva a világ elől. A természettudomány az nem egy olyan dolog, amit el kell hagyni az életből. Lehet érdekes vagy hasznos, mert eszerint élünk, ezt később használni fogjuk, és ebben van a jövő – mondta Máthé Marcell.

És az a legjobb, ha ezt minél korábban és minél könnyedebben megtanulják a legfiatalabbak is. Ebben segítenek – az ugyancsak fiatal – energiakövetek.