Dwight Stitt: Fontos, hogy az apák nagyobb teret kapjanak gyerekeik életében

Nagyon fontos az állam szerepe abban, hogy az apák nagyobb teret kapjanak a gyerekeik életében – erről beszélt Dwight Stitt a napokban megrendezett III. Budapesti Demográfiai Csúcson. Az „Apák küzdenek a gyermekeik szívéért” nevű amerikai szervezet alapítója elmondta, az elmúlt 6 évben 200 gyermeknek tudtak segíteni, de szerinte szükség van az állam részéről is a megfelelő szabályozásra. Szerinte fontos, hogy egy esetleges válás után ne csak bevételi forrásként tekintsenek az apákra, hiszen érzelmileg is részt kell venniük a gyerekeik életében.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Sok esetben az apákra nem terelődik megfelelő figyelem, a gyermekek gondozása kapcsán ugyanis állandóan az anyák kerülnek előtérbe – fogalmazott Dwight Stitt az M1-nek adott exkluzív interjújában. Elmondta, az „Apák küzdenek a gyermekeik szívéért” nevű alapítvány egyik célja, hogy miként tudnak segíteni az édesapáknak abban, hogy erősebb legyen a gyermekeikkel való kapcsolat. Szerinte ebben

az államnak és a kormánynak is fontos szerepe van.

Az Egyesült Államokban például az apák nélkül felnőtt gyermekek közül kerül ki az iskolákban megbukottak 71 százaléka. Emellett a fiatalkorú elítéltek 85, az öngyilkosok pedig 63 százalékát is olyan gyerekek teszik ki, akik apa nélkül nőnek fel.

Az apára leginkább anyagi forrásként tekintenek

Arról is beszélt, hogy a nők körében a fiatalkorú terhesség is gyakori, ezért a szervezet feladata, hogy az apákat megpróbálják bevonni a gyermekeikkel való kapcsolat kialakítására. Amerikában a legtöbb apára leginkább anyagi forrásként tekintenek, viszont érzelmileg az apának is ugyanakkora szerepe van gyermeke életében, mint az édesanyának. Ez már tudományosan is megalapozott ténynek számít – fűzte hozzá.



Az Egyesült Államokban mintaszerű megoldásokat találtak a témában, Connecticut állam pedig ebben élen jár – mondta el. Létrehozták „Az apák számítanak” nevű kezdeményezést, amely aktívan próbálja az édesapákat elsődleges módon bevonni a gyerekeikkel való kapcsolattartásba. Több állam ugyanakkor az anyák után inkább a nagyszülőkre helyezi a hangsúlyt – fűzte hozzá.

Válás esetén az apának kell bizonyítania

Sok országban az is megfigyelhető, hogy az esetleges válások során 50-50 százalék az esély arra, hogy a gyermek az apjánál vagy az anyjánál maradjon. Ilyen esetekben az apának bizonyítania kell, hogy nincsenek kizáró okok, hogy a gyermek nála maradjon. Ha a gyermeket az anyjánál helyezik el, akkor az apa láthatósági jogot kap, amely szintén lehetővé teszi, hogy

megtartsa kapcsolatát gyermekével.

Véleménye szerint a szülőkkel való kapcsolat rendkívül fontos a gyermek életében, mert az iskolában és az élet bármely területén is sokkal jobban teljesítenek, sokkal jobban tudnak beilleszkedni egy adott környezetbe.

Úgy véli, az olyan csúcstalálkozók, mint amilyet Magyarország is immáron harmadik alkalommal rendez meg, nagyon sokat segítenek bizonyos kérdések megoldásában. Hozzátette, örül annak, hogy több olyan előadás is elhangzott, amely az apákra fókuszált, és arról szólt, hogyan lehet egy apát jobban bevonni a család és a gyermek életébe.