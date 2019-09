Raul Sanchez: Magyarország családpolitikája egy sikeres példa más országoknak

A héten rendezték a családpolitikai konferenciát Budapesten. Több külföldi előadó arról beszélt, hogy modell értékű a magyar családpolitika. Így látja például az Európai Nagycsaládos Szervezetek Szövetségének főtitkára is, aki exkluzív interjút adott az M1-nek.

Több olyan jellegű találkozóra lenne szükség Európa más tagállamaiban is, mint a budapesti családpolitikai konferencia, hiszen „jelenleg egy kemény demográfiai telet élünk meg” – fogalmazott Raul Sanchez. Ez a „tél” súlyosan befolyásolja a gyermekeink jövőjét, ezért fontos lenne az egész földrészen előtérbe helyezni a témát. Viszont úgy látszik, hogy a legtöbb országban a család nem kerül be az első öt témakör közé, amely prioritást élvez – tette hozzá.

Több probléma is jelen van

Úgy véli, több problémával is számolnunk kell. Elsősorban nincs jól kialakítva a társadalom a többgyermekes családok szemszögéből, de eleve nehéz a gyermekvállalás is. Sok hátránnyal jár a munkaerőpiacon, ha több gyermeket vállalnak az emberek, hiszen rendkívül erős a verseny, alacsonyak a fizetések és

az emberek többsége egészen a harmincas éveire tud csak stabil anyagi bázist kialakítani.

E miatt azonban nagyon sokan körülbelül harmincöt éves korukban vállalnak gyermeket, így szinte lehetetlen népszerűvé tenni a többgyermekes családokat Európában – hangsúlyozta.



Szerinte a kulturális szempontot is figyelembe kell venni. Európában viszonylag gyengék a kapcsolatok az emberek között, ezért újra kell gondolni, hogy milyen módon lehetne a családot a munkaerőpiac, a gazdaság és a vállalatok életében is az első helyre tenni. Ha ezt nem tesszük meg, nem fog változni a helyzet, és hanyatlásnak indulhat a korfa, valamint egyre nehezebb lesz ellátni a jóléti rendszert.

A migráció nem megoldás

Arról is beszélt, hogy vannak olyan nemzetek, amelyek szerint migránsokkal megoldható a demográfiai probléma. Példának említette Németországot és Spanyolországot, ahová már több éve érkeznek bevándorlók, de a következő nemzedék ugyanúgy kevesebb gyermeket vállal, mint az első nemzedék. Szerinte ez csak egy azonnali megoldás a munkaerőpiac számára, de az igazi problémát nem orvosolja – jegyezte meg.

A családoknak időre is szükségük van, hogy felneveljék a gyermekeiket, de a jelenlegi társadalmi modell nem biztosít kellő időt a családok számára. E mellett több más probléma is van: nem lehet fenntartani a nyugdíjrendszert, valamint egyre több erőszakos bűncselekmény is történik. Kiemelte, nemcsak a termékenységi rátára kell megoldást találni, hanem arra is, hogy helyreálljon a családok tisztelete és értéke a társadalmak körében.

Raul Sanchez szerint

a magyar családpolitikai modell értékvezérelt, és már országoknak is követni kellene.

Magyarország családközpontú intézkedései egyre inkább megváltoztatják a demográfiai trendeket. Bár minden országban pontosan nem lehet átmásolni a modellt, de maga az elgondolás fontos, mely szerint a társadalmi cselekvés középpontjába kell helyezni a családokat.

Magyarország nyitott utat és mutatott példát

Megjegyezte, erre Amerikában és Ázsiában is nagy szükség van, hiszen jelenleg Afrika az egyedüli kontinens, ahol nem jelentkezik ez a probléma. Más országok előtt Magyarország nyitott utat és mutatott példát, amelyet már Lettország, Csehország és Lengyelország is alkalmaz. Reményét fejezte ki abban, hogy lépésről lépésre más országok is felismerik, hogy Magyarország példáját érdemes átvenni és követni.