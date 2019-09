Átadták a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem új campusát

A jövőt képviseli a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (Mome) új campusa – mondta el a bruttó 21,4 milliárd forintból megvalósult épületegyüttes pénteki átadó ünnepségén Tarlós István főpolgármester.

A 2005 óta Moholy-Nagy László nevét viselő tudásműhely immár 135 éve a magyar formatervezés központjaként működik, és a beruházásnak köszönhetően Közép-Európa legkorszerűbb művészetoktatási intézményévé vált – hangsúlyozta a főpolgármester.

Tarlós István emlékeztetett arra, hogy az egyetemen 2010-ben jött létre az egyes szakterületeket átfogó új szervezeti struktúra, ugyanabban az évben pedig Budapest is új vezetést kapott, azóta pedig emberöltőnyi munkát sikerült itt elvégezni.

Kiemelte, hogy a projekt fontos része volt a campus parkjának megújítása is: hamarosan a lakosság számára is megnyílik a 15 ezer négyzetméteres közpark, amely mellett a Zugligeti úton közparkolók és kerékpártárolók is létesültek.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem új campusa Budapesten (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, a XII. kerület országgyűlési képviselője rámutatott arra, hogy a kreatív ipar az egyik leggyorsabban fejlődő ágazat, amely jelentős mértékben hozzájárul a nemzetgazdaság növekedéséhez is, a Mome új campusa pedig európai szinten is jelentős beruházás a művészeti képzés területén.

Az egyetem szűkebb környezetében is hétről hétre készülnek el újabb fejlesztések, és Budapest-szerte számos jelentős projekt valósult meg vagy zajlik, így újult meg a XII. kerület számtalan közintézménye és a Normafa, így újul meg a Várnegyed és a Városliget is.

Fülöp József rektor elmondása szerint a Mome új campusa nem csupán oktatási intézményként fog működni, hanem erősíti a kutatási tevékenységét is, hogy továbbra is élen járjon az innovációban. Mint emlékeztetett, a campus építész tervezői Reimholz Péter, Csomay Zsófia, Németh Tamás, valamint a 3h Építésziroda és vezetői, Csillag Katalin és Gunther Zsolt voltak.

A beruházást irányító Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár hangsúlyozta: a Mome új campusa határidőre és költségkereten belül készült el, a tervezőt és a kivitelezőt is nyílt pályázaton választották ki.

A campuson épült két új oktatási épület közösségi terekkel, műhelyekkel, előadókkal, szemináriumi termeken, digitális és hagyományos könyvtárral. Működik high-tech fotó-, film- és hangstúdió, digitális képalkotó műhely, a legmodernebb technológiával dolgozó laborok – sorolta Fürjes Balázs, hozzátéve: aki ezen az egyetemen tanul, világszínvonalon kap alapfokú és doktori, elméleti és gyakorlati képzést.