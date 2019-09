A magyar konyha remekeit keresik a slow food hívei is

Magyarország felkerült a slow utazók térképére. Hazánk most először került be az 1987 óta működő nemzetközi slow mozgalom Európai Slow Food Weekend Guide útikalauzába.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Beliczay László)

A Slow Food Weekend Guide útikalauzát olaszul írták, aminek az az oka, hogy a világszervezet olasz alapítású, Carlo Petrini 32 évvel ezelőtt indította – mondta Szekeres Diána, a Slow Living Hungary elnöke a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

A Slow Livingen keresztül a saját kultúránkat szeretnénk erősíteni, terjeszteni. A cél az értékes szellemi termékek, kulturális értékek terjesztése, illetve az egészsége és tiszta élelmiszer védelme és eljuttatása az emberekhez.

A mozgalom időközben „előjelet” váltott

Harminc éve jött létre a slow mozgalom, egy olasz gasztroújságírónak, Carlo Petrininek köszönhetően. Rómában a Spanyol lépcsőnél szerettek volna nyitni egy gyorséttermet, erre válaszként meghirdetett egy tüntetést, hogy megvédje az olasz mezőgazdasági és étkezési kultúrát. A slow mozgalom az egyetlen olyan mozgalom a világon, ami

nem valami ellen, hanem valamiért küzd.

Azóta pozitív élményekkel, termelői hálózattal, éttermekkel, Michelin-csillagos séfekkel és különböző slow ágakkal bővült a mozgalom.

Kisebb paradoxon, hogy sokat és gyorsan kell dolgozni azért, hogy a slow (a szó lassút jelent angolul, de az egészségesre utal) termékeket előállítsák, viszont a slow elsősorban a fogyasztókat kell, hogy megérintse: ennek hatására lehetőleg olyan helyekre menjenek, ahol ízesebb, természetközeli és

lassabb az élet.

A magyarországi slow mozgalom is több lábon áll ma már: azt hirdeti, hogy egészségesebb ételeket és italokat fogyasszunk, hagyjunk időt ezek megízlelésére, kipróbálására, és a kultúrát is úgy engedjük be, hogy azt élvezzük, ne pedig fogyasszuk.

A Slow Travel tudatos utazási forma, amely nemcsak arra apellál, hogy nyugodtabban, időt szánva ismerjük meg a dolgokat, hanem arra is, hogy utazás közben rávegyük az embereket, bizalommal forduljanak a helyiekhez, a vidékhez, a kisvárosokhoz, falvakhoz vagy éppen egy nagyvároshoz, annak agglomerációjához – mondta Szekeres Diána.

A külföldiek az útikalauz segítségével megismerkedhetnek a magyar kultúrával

Mivel idén már hazánk is belekerült az útikalauzba, a külföldiek a könyv segítségével eljutnak vidéki és Budapest környéki helyekre is.

Minden országban a slow mozgalom vezetője péntek estétől vasárnap estig elkalauzolja az embereket, ezt követően pedig nem ritkák a visszajelzések, hogy hol érezték jól magukat, és miket tapasztaltak a termékekkel kapcsolatban.

Ebben a könyvben összesen tíz oldal van, így még nagyobb büszkeség, hogy Magyarország idén belekerült.