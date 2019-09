Egy magyar cég applikációja akár Amerikában is megvetheti a lábát

Egyre sikeresebbek a magyar startupok. Egy újonnan kifejlesztett mobilalkalmazás egy digitális vállalati egészségprogram, amely a dolgozók okosóráiról, okoskarkötőiről és egyéb, aktivitásukat mérő eszközeikről egy felületre gyűjti össze az egészségükkel kapcsolatos adatokat.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Franck Robichon)

„Az applikáció egy digitális platform, amely kompatibilis az iOS-szel és a Google Play Áruházból is letölthető, de csak azoknak a cégeknek, amelyek előfizettek erre a szolgáltatásra” – mondta Oláh Dániel, a Fitpuli Kft. ügyvezetője az M1 Ma reggel című műsorában.

A magyar piacon elsőként megjelent digitális vállalati egészségprogram tudományos kutatásokra épül, digitális platformot biztosít a vállalati szintű egészségfejlesztéshez, folyamatos visszajelzést ad az egészségprogramok hatékonyságáról, és élő kapcsolatot biztosít a munkavállalók, ügyfelek felé.

Az alkalmazás okoseszközökből nyer ki adatokat

Az alkalmazás egészségügyi, orvosi és életmód-paramétereket nyer ki különböző okoseszközökből. Például, ha valaki okosórával méri a pulzusát, az adatokat az applikáció rögzíti. A felhasználók laikusok, nincsenek tisztában azzal, hogy az adatokat hogyan is kell pontosan értelmezni, ezért a fejlesztő cég a minél egyszerűbb megjelenítésre helyezte a hangsúlyt, ezáltal biztosított egy motivációs környezetet a felhasználó számára.

„Automatikusan gyűjtjük az életmódra jellemző adatokat, személyre szabott elemzést és visszajelzést, valamint

egyéni motivációs, fejlesztő megoldásokat alkalmazunk a munkavállalói jóllét elérése érdekében”

– mondta Oláh Dániel.

A gyakorlatban a felhasználó a cégén keresztül megkapja az alkalmazást, majd az adatairól kap egy értékelést és egy tanácsot, így kap motiválást ahhoz, egészségesebben éljen.

Ma már több befektetője van a fejlesztésnek

„A Fitpuli Kft. az alkalmazás fejlesztésének a kezdetén, két évvel ezelőtt már kapott egy kisebb befektetői segítséget. Mára már viszont több partnere is van, kijutott a piacra, és megjelent a valós piaci igény is a szolgáltatásra. A fejlesztésnek mostanra több befektetője van, így elmondható, hogy a startup már növekedési fázisban van” – fogalmazott Oláh Dániel.

Most a cég szeretné meghódítani Európát, sőt, Amerikát is. Több vállalatnak is bemutatták az applikációjukat, és ajánlatkérő tárgyalások zajlanak. Németországban és Ausztriában zajlik jelenleg a cég és az alkalmazás bemutatása.

A felhasználó az orvosának is bemutathatja egészségügyi adatait

A startup arra is keresi a választ, hogy az okoseszközöket hogyan lehetne még jobban felhasználni az egészségügyben. A felhasználónak arra is lehetősége van, hogy a már hónapok óta összegyűjtött adatait bemutassa orvosának, ha egészségügyi problémája van. Ez ráadásul az orvosoknak is nagy segítség, hiszen nem egy-egy paraméter alapján kell felállítania adott esetben egy diagnózist, hanem

az adatok segítenek komplexebben látni a problémát.

„A munkáltatók elsődleges célja ennek a lehetőségnek a biztosításával az, hogy alkalmazottaikat a cégnél megtartsák, de ez nemcsak emocionális kérdés, hanem gazdaságilag ténylegesen is megéri a vállalatnak, ha egészségprogramot vezet be. Nem meglepő tehát, hogy az ilyen lehetőségek egyre jobban terjednek Európában” – hangsúlyozta Oláh Dániel.