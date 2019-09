Ahogy az újságírás, úgy a filmkészítés is baloldali hitbizomány?

Ahogy az újságírásról azt állítják, hogy baloldali műfaj, a kultúra más területéről is bátran kijelentik a liberálisok, hogy ők értenek hozzá a legjobban. Más nem tud jó filmet vagy színházi előadást csinálni, csak ők. Az ő szürkeállományuk nagyobb, fejlettebb és haladóbb, mint a maradi konzervatívoké. Kálomista Gábor filmgyártó producer régóta állja a sarat és bizonyítja, nem sajátítható ki a művészet.

A szűk balliberális kör álláspontja, mely szerint az ágazat csak az övék, ezt kapták és örökölték, nem egy új keletű dolog, ez már 50–70 éve így van – jelentette ki Kálomista Gábor a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Mint mondta, a jogokat folyamatosan örökítik a következő generáció számára.

Szélmalomharcot vívunk

Úgy véli, egy szélmalomharcot vívunk, amelyet előbb vagy utóbb meg kell vívni. Szerinte nincs olyan, hogy ne lenne helye a jobboldali konzervatív jogalkotóknak ebben a szakmában csak azért, mert ők nem hajlandók beállni a sorba.

Véleménye szerint egy nézőt nem az érdekli, hogy jobboldali vagy baloldali forgatókönyvet, vagy rendezést lát, őt egyedül a produktum érdekli. Egy néző felismeri, ha egy film üzenetet hordoz magában, és azt is, ha gyakorlatilag „át akarják mosni a fejét”. Nem tartja jó iránynak azt sem, ha

egymásnak feszülnek a különböző érdekek,

ez ugyanis egy szakma, amelyet tisztességgel kell viselni. Ha pedig valakinek közéleti vagy bármilyen más véleménye van, azt nem a filmen keresztül kell közölni, a film ugyanis nem egy fórum. Hozzátette, erre ott vannak adott esetben a választások és a szavazófülkék, a különböző pártrendezvények, ahol ennek hangot lehet adni.

Nem mindenki tud sikeres filmeket csinálni

Még napjainkban is vannak olyan emberek és csoportok, akik természetesnek veszik, ha a közpénzeket megkapják. Kálomista Gábor szerint, aki pénzt kap, az úgy érzi, ezt a tehetsége alapján kapja, aki pedig nem kap, az olyan véleményen van, hogy elvették tőle a lehetőséget. Ez egy érzékeny terület, de tény, hogy nem tud mindenki sikeres filmeket csinálni.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Arról is beszélt, hogy nemcsak a filmkészítés területén figyelhetők meg ezek a problémák, hanem a kultúra más ágazataiban, például a színház világában is. Ugyanakkor napjainkban már a színművészeti egyetemeken is az ideológiai képzés irányába tolódott el a szakmai oktatás, és olyan alapokra kezdenek építkezni, amiből később nehéz minőségi munkát megvalósítani – hangsúlyozta.

Szeretni kell a szakmát

Szerinte sokkal több szakmát kellene tanulnia a fiataloknak, ugyanakkor kevesebb dühöt, gyűlöletet és rendszerellenességet kellene elsajátítaniuk. Kálomista Gábor megjegyezte, a szakmát sokkal jobban kellene szeretni, és alázatosabban szolgálni nemcsak azoknak, akik ezt tanulják, de azoknak is, akik tanítják. Kiemelte,

a rendszer hibáit minél előbb javítani kell,

erre megvannak a lehetőségek, sőt igény is van rá. Megjegyezte, a filmgyártásba jelenleg rengeteg pénzt fektetnek be, a finanszírozás teljes mértékben meg van oldva. Ma már a klasszikus produceri hálózat is kezd megszűnni, hiszen a filmek 100 százalékos finanszírozással készülnek.

Mint mondta, ahol pénz van, ott harc is van, hiszen nagyon sokan úgy érzik, hogy ez egy megszerzett privilégium, amelyet meg lehet tartani. A producer megemlítette a nemrégiben elhunyt Andy Vajna filmrendezőt és producert is, aki véleménye szerint erős kezével egységben tudta tartani az ágazatot, amelyet egy belső béke jellemzett az irányítása alatt.

Egyre kevésbé működik a párbeszéd

Hangsúlyozta, nyilvánvaló, hogy az egymással való párbeszéd egyre kevésbé működik. Vannak az öröklött jogok, a megszerzett jogok és vannak olyanok, akik valamilyen másik úton próbálnak meg valamit csinálni.

Ezek a nézetek mindig ütközni fognak, ezért egy olyan rendszert kellene létrehozni, amely azt a célt szolgálja, hogy minőségi, közönségszórakoztató és magas kulturális értékkel rendelkező alkotások jöjjenek létre. Kálomista Gábor megjegyezte,

a nézőt nem kell belevonni a vitákba,

mert előbb utóbb rá fog ezekre unni. Az már nyilvánvaló, hogy a politikai film és színház nem tud nagy átütő sikereket elérni, és ezért kellene a gondolkodásmódon változtatni.