Hamis adatokat közölt a Korrupciókutató Központ a Közbeszerzési Hatóságról

Manipulált és hamis tartalmakat közölt a Korrupciókutató Központ. A Fővárosi Ítélőtábla ugyanis helybenhagyta a Közbeszerzési Hatóság által indított perben a Fővárosi Törvényszék végzését. A szervezet elnöke az M1-en azt mondta: nemcsak az intézményrendszer hírnevét csorbították, hanem támadást intéztek Magyarország ellen. Az ügy ezért Brüsszelben folytatódik – közölte az M1 Híradója.

Rigó Csaba Balázs (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Áprilisban írta meg a Magyar Nemzet, hogy első fokon elmarasztalta a bíróság a Korrupciókutató Központot, mert valótlan és manipulatív adattartalmakat közölt a Közbeszerzési Hatóságról.

A lap szerint a Soros György által is támogatott társaság egyik jelentésében félrevezetőnek és alacsony minőségűnek nevezte a Közbeszerzési Hatóság honlapját, és azt is állította, hogy a bangladesi és zambiai azonos hivatalok weboldalai jobbak.

A Fővárosi Törvényszék emiatt arra kötelezte a Korrupciókutató Központot, hogy fizessen egymillió forint sérelemdíjat és tegyen közzé egy helyreigazító közleményt.

A szervezet a bírósági ítélet nyomán honlapjáról törölte az elemzést,

elismerték, hogy az valótlan adattartalmú volt és elnézést kértek az olvasóktól.

A Fővárosi Ítélőtábla a napokban a Közbeszerzési Hatóság által indított perben helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék végzését.

A Korrupciókutató Központ tanulmányában azt az érzetet keltette, mintha nem lehetne keresni a Közbeszerzési Hatóság honlapján, és többek között az sem világos, hogy milyen adatbázisból dolgoztak – mondta csütörtökön a Közbeszerzési Hatóság elnöke az M1 Ma reggel című műsorában.

Rigó Csaba úgy fogalmazott: nemcsak az intézményrendszer hírnevét csorbították, hanem

támadást intéztek Magyarország ellen,

és ezekre a tanulmányokra hivatkozik az Európai Bizottság is egyes dokumentumaiban.

„Ez a legfájóbb. Ezért úgy döntöttem, hogy nemcsak bíróságon keressük a jogi elégtételt, hanem az Európai Bizottság főtitkárához fordulok, hogy tekintse át, javítsa át, javítsa ki az országjelentésben azokat a hivatkozásokat, amelyek egy jogerősen elítélt egyszemélyes Kft-re hivatkoznak” – fogalmazott a hatóság elnöke.



A hihetőnek, megbízhatónak álcázott állítások nagyon sok esetben hálózati manipulációk eredményei, mégpedig politikai célból – mondta az Alapjogokért Központ igazgatója a Kossuth Rádió Jó Reggelt, Magyarország! című műsorában.

Szánthó Miklós úgy fogalmazott: a nyílt társadalom eszmerendszeréhez kötődő Korrupciókutató Központ fals, téves állításai megjelennek a Sargentini-jelentésben is.

„Mindenféle ENSZ-es, Európa Tanácsos és egyéb úgynevezett civil szervezetek jelentéseinek egyes részei vannak belőle kiragadva, mint ahogy a Korrupciókutató Intézet jelentése is. Azt bemutatják, mint megbízható, legitim érvet arra mutatóan, hogy olyan nagy a korrupció Magyarországon, hogy az már a jogállamiságot veszélyezteti, és ennek már nagyon komoly politikai, vagy jogi hatása is van. Tehát nagyon-nagyon veszélyes fegyver, alamuszi fegyver, azt is mondhatnám” – magyarázta.

A szakember szerint ezeknek a téves hivatkozásoknak

az igazi célja a tagállamok szuverenitásának csorbítása.