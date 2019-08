Ismét borfesztivál lesz a budai Várban

Mintegy százhatvan kiállító több ezer különböző fajta borával, valamint gazdag gasztronómiai és zenei kínálattal várja látogatóit a 28. Budapest Borfesztivál, amelyet szeptember 5. és 9. között rendeznek a budai Várban.

Zilai Zoltán, az eseményt szervező Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy az egri borvidék borászai és borai kerülnek középpontba az eseményen, de mellettük 19 másik borvidék termelői is képviseltetik magukat. A Boregyetem előadás- és kóstolósorozata minden évben egy aktuális témát érint, idén a nemrég alakult Egri Borműhely tagjai tartanak előadásokat. Szeptember 2-án a MOM Kulturális Központban az érdeklődők megismerkedhetnek az egri csillagokkal és bikavérekkel – tette hozzá Zilai Zoltán.

A zenei programokról közölte: csütörtökön a könnyűzene, pénteken a világzene kerül a középpontba, a Cziffra Fesztivállal közösen, szombaton tartják a magyar dzsessz napját, vasárnap pedig a népzenéé lesz a főszerep. A közönség szórakoztatásáról mások mellett a Kiscsillag, a Dés László, Szakcsi Lakatos Béla, Deseő Csaba és Oláh Kálmán gondoskodik – derült ki az eseményen kiosztott tájékoztatóból.

Zilai Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy a borfesztivál és a Máltai Szeretetszolgálat közösen rendezi meg szeptember 12-én a jótékonysági borárverést. A pincészetek által felajánlott palackokra cégek és magánszemélyek egyaránt licitálhatnak. A befolyt összegből a Máltai Szeretetszolgálat tiszaburai varrodáját támogatják.

Fodor Gergely, a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos felidézte, hogy a januárban létrejött Várkapitánysággal új korszak nyílt a budai Vár csaknem 800 éves törtétében. A megvalósult, jelenleg is folyó, valamint a jövőben tervezett fejlesztésekre is kitérve Fodor Gergely elmondta: egy olyan történelmi városrészt építenek újjá, ahol gondozott zöldfelületek, izgalmas terek, változatos ízek ösztönzik maradásra és visszatérésre az itthonról és külföldről érkezőket. Szavai szerint ezt a célt szolgálják az olyan események is, mint a borfesztivál. Fodor Gergely elmondta, hogy a rendezvény ideje alatt indul a Várkapitányság Borral folyó Kánaán című tematikus sétaprogramja, amely a Várhegy jelentős szőlészeti és borászati kultúráját mutatja be az “első szőlőtőkéktől a borfesztiválig” bezárólag.

Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke közölte: az idei borfesztivál 40 ezer darab pohártartója a szeretetszolgálat tiszaburai varrodájában készült. Ez a megrendelés jelentősen hozzájárul az 2016-ban megnyitott üzem fenntartható működéséhez. Az idei borárverés célja a varroda gyerekeknek, fiataloknak szóló programjainak támogatása – olvasható az kiosztott sajtóanyagban.