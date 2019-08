Munkacsoport és hagymabank segíti a hagymatermesztést Magyarországon

A tavaszi vetésű hagymák fajtáit mutatta be a Békés megyei Kamuton a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) hagyma munkacsoportja. A csoport két évvel ezelőtt jött létre azzal a céllal, hogy erősítse a hazai hagymatermesztést – hangzott el az M1 Magyar gazda című műsorában.

Egy hagymatermelő a Békés megyei Murony közelében (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

A kamara vállalta a területhez kapcsolódó feladatok és a fejlesztési program kidolgozását. Ennek fontos állomása a fajtabemutatók szervezése.

„Itt a növényvédelem és a tápanyag utánpótlás is ugyanúgy zajlik az összes fajtánál. A fajták között azt is meg lehet nézni, hogy ugyanolyan technológia mellett melyik, hogyan viselkedik. Ez is jó és hasznos információ a termelők részére” – mondta Családi János, a NAK hagyma munkacsoportjának vezetője.

A magyar hagymatermesztés jelentősen átalakult a rendszerváltás után

„A hagyma tárolása és felhasználása már a friss termék felé ment el, az áruházláncok betelepedése egy más fogyasztói szokást igényelt. Egy más rendszer alakult ki, és ehhez kevésbé tudtunk alkalmazkodni. Ez jelentette tulajdonképpen azt a visszaesést, amit tapasztaltunk az elmúlt években, de meggyőződésem, hogy ezzel a munkacsoporti munkával és programmal vissza fogjuk szerezni a helyünket a piacon” – közölte Mártonffy Béla, a NAK OKBO elnöke.

Tavaly a rossz időjárási körülmények miatt világszerte az átlagosnál kevesebb hagyma termett, ami a szakértők szerint még jó ideig hatással lesz a piaci helyzetre.

A piac stabilizálásához változtatni kell a hagymatermesztés feltételein.

„Az unióban az történt, hogy egy év alatt nem tudtak mindenhol felkészülni arra, hogy öntözött körülmények között termesszék a hagymát. Tehát az Európai Unió egyik államában sem lesz a termés átlagos, inkább az alatti. Akkor fog megváltozni ez a helyzet, ha azok a termelő országok is, akik eddig öntözés nélkül termeltek, fel tudnak majd készülni az öntözésre” – tette hozzá Családi János.



A magyarok hagymafogyasztásának csak 60-70 százaléka magyar hagyma

Magyarországon az egy főre jutó 10-12 kilogrammos éves fogyasztásnak jelenleg csak mintegy 60-70 százalékát tudja lefedni a hazai hagymatermesztés – a munkacsoport egyik célja ennek az aránynak a növelése.

„Azáltal, hogy majd mi is kevesebbet termelünk, a külföldiek is kevesebbet termelnek. Ez befolyásolja a piaci árakat, tehát mindenképpen azzal kell kalkulálnunk, hogy a saját ellátást próbáljuk meg növelni. A hagyma munkacsoportnak az is az egyik célja, hogy a magyar fogyasztókat 80-90 százalékban magyar hagymával tudjuk ellátni” – hangsúlyozta Családi.

Ennek az egyik feltétele olyan tárolható fajták termelésbe vonása, amelyek jól tudnak alkalmazkodni a szélsőséges időjárási körülményekhez. Emellett a technológiai feltételek fejlesztése is fontos.

„Meg kell teremteni a tárolásnak a körülményeit. Gondolok itt a tároló edényekre, a különböző hűtőházakra és a tároló épületekre. Ez nem egy rövid folyamat, de mindenképpen ez a célunk, hogy ide eljussunk” – folytatta Családi János.

Itthon 10-90 százalékos arányban termesztenek lila és vöröshagymát

Kamut és Murony térségében 160 hektáron terem hagyma, 15-20 termelő földjein. A nagyobb területen gazdálkodók 20-25 hektáron, a kisebbek 3-4 hektáron termesztik a növényt. Hazánkban lila és vöröshagymával foglalkoznak a gazdák, nagyjából 10-90 százalékos arányban.

A remények szerint az ágazat erősödésében nagy szerepe lesz annak az információs banknak, amelyet

a Kamara támogatásával hoznak létre a termelők.

„Az a legfőbb tervünk, hogy egy olyan adatbázist hozzunk létre, amelyben pontosabb képet kapunk arról, hogy milyen mennyiségek teremnek. Ahogy én szoktam mondani: egy hagymabankot szeretnénk létrehozni” – mondta Családi János.

Ebben az információs rendszerben a termelők mellett a kereskedők és az áruházláncok is részt vesznek majd. A következő időszak legfontosabb feladata ennek kiépítése.