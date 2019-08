Egyre több emberéletet követel a vezetés közbeni okostelefonozás

Egyre több halálos közúti balesetet okoznak világszerte azok a felelőtlen sofőrök, akik vezetés közben is okostelefonoznak. Romániában a tragédiák megelőzése érdekében 80 ezer forintnak megfelelő összeggel büntethetik az elkövetőket.

A román belügyminisztérium azt követően indított országos kampányt az okostelefonok vezetés közbeni használata ellen, hogy tavaly májusban az M5-ös autópályán

kilenc halálos áldozatot követelő

balesetet okozott egy külföldről hazatérő, romániai idénymunkásokat szállító mikrobusz vezetője. A Facebook-közvetítéssel elfoglalt sofőr felelőtlen tettét több hasonló baleset követte. Bukarestben ezért döntöttek úgy, hogy radikális eszközökkel próbálják visszaszorítani a vezetés közbeni mobilozást.



Romániában a jogosítványt is felfüggeszthetik

Egy lengyel kampányvideó jól illusztrálja, hogy a gépkocsivezető figyelmét milyen könnyen elvonhatja a vezetéstől az okostelefonja. Az ilyen helyzetek megelőzését szolgálja az a román kormányrendelet, amelynek értelmében 870-től 1160 lejig, átszámítva 60-tól 80 ezer forintig terjedő pénzbírságra és négy büntetőpontra számíthat az a járművezető, aki a kezét kép, hang, vagy írott szöveg rögzítésére, illetve visszaadására alkalmas készülékre teszi, miközben a járműve mozgásban van.

Amennyiben az okostelefon vagy más hasonló készülék használata más kihágással társul, az elkövetőnek

30 napra felfüggesztik a jogosítványát.

Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértő úgy látja: érdemes minden jogi eszközt megfontolni annak érdekében, hogy az autós mind a két kezét a kormányon tartsa.

Mindkét kézzel fogni kell a kormányt

Hogyha nem fogjuk mindkét kézzel a kormányt, akkor nagy valószínűséggel az a kormánymozdulat, amit egy kézzel tudunk művelni, nem lesz elegendő ahhoz, hogy akár egy kitérő manővert, kanyarodást vagy bármit végrehajtsunk – nyilatkozta Pausz Ferenc az M1 Summa című magazinjában.

Annak idején a jogalkotó ezért találta ki azt, hogy kézben tartott mobiltelefonnal közlekedni vagy vezetni tilos – tette hozzá.

A francia közlekedésbiztonsági szervezet adatai szerint minden tizedik személyi sérüléssel járó balesetért

a vezetés közbeni telefonálás a felelős,

mivel ilyenkor a sofőr 30-50 százalékkal kevesebb információt fog fel az útból. Egy-egy üzenet olvasásakor pedig 23-szorosára nő a balesetek előfordulása.

Több tényezőtől függ a reakcióidő hossza

A szakértő szerint ráadásul a reakcióidő hossza több tényezőtől is függ.

Mindenféleképpen figyelembe kell venni a reakcióidőt, ami 0,7 másodperctől akár egészen 4 másodpercig is terjedhet. Ez életkortól is függ, de a fáradtságtól, a szellemi frissességtől is mértek már 4 másodperces reakcióidőt is – mondta Pausz Ferenc.

A kép illusztráció (MTI/EPA/Paul Braven)

Várkonyi Gábor autóipari szakértő úgy véli: a közösségi oldalak üzemeltetőit arra kellene kötelezni, hogy

az élő bejelentkezéseket végrehajtó járművezetőket megbüntessék.

„Oly sok egyéb módon próbál a Facebook pozitív vagy negatív irányban egyaránt beleszólni abba, hogy a használói hogyan éljenek vagy gondolkodjanak, nem lenne nehéz technikailag megoldani azt, hogy az, aki élőben facebookozik száguldás közben, azt vagy utólag, vagy éppen akkor, akár rendőrség által lekövethető módon megbüntessék, vagy éppen blokkolják a Facebook-oldalát egy időre” – vélekedett Várkonyi Gábor.

Bár az emberi felelőtlenség ellen egyetlen autógyártó sem tud tenni, a járműipar rohamosan fejleszti a gépkocsik biztonsági felszereltségét – tette hozzá. Várkonyi Gábor becslése szerint a prémium márkák a büdzséjük 10 százalékát erre a célra fordítják.

Érdekesség, hogy a romániai szigorítás nem csak a telefonáló járművezetőkre vonatkozik, azok is bírságra számíthatnak, akik például kerékpározás vagy rollerozás közben telefonálnak, SMS-t írnak vagy éppen szelfiznek a közösségi oldalukra.